    • 18 de julio de 2026 - 08:22

    Así estará el tiempo este sábado 18 de julio en San Juan, la lluvia se retira temprano pero el frío se queda

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 8°C y una máxima de apenas 15°C. Tras una mañana inestable, la tarde continuará parcialmente nublada.

    Sábado frío en San Juan con lluvias débiles y una máxima de 15°C

    Sábado frío en San Juan con lluvias débiles y una máxima de 15°C

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan comenzó este sábado 18 de julio con lluvia débil, bajas temperaturas y abundante nubosidad. La inestabilidad perderá fuerza durante la mañana, pero el frío continuará durante toda la jornada y el termómetro no superará los 15°C.

    Leé además

    final del mundial: asi atenderan los shoppings y centros comerciales de san juan durante el partido argentina-espana

    Final del Mundial: así atenderán los shoppings y centros comerciales de San Juan durante el partido Argentina-España
    Marcelo Orrego aseguró que todavía no existe una definición sobre un posible asueto en San Juan después de la final.

    ¿Habrá asueto en San Juan si la Selección Argentina sale campeón? Orrego respondió con cautela

    De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se moverá entre una mínima de 8°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día, con viento predominante del sur y sureste.

    Una mañana fría y con algunas gotas

    A las 8, el pronóstico marcaba una temperatura de 8°C, una sensación térmica de 9°C y un 40% de probabilidad de lluvia débil, con una precipitación estimada de 0,2 milímetros.

    Luego, las posibilidades de lluvia disminuirán y las condiciones comenzarán a estabilizarse:

    • 9 horas: 8°C y cielo parcialmente nublado.
    • 10 horas: 9°C, con viento del sur.
    • 11 horas: 10°C y nubosidad persistente.
    • 12 horas: 12°C, con viento del sureste de hasta 19 km/h.

    Durante este período, la probabilidad de precipitaciones bajará al 20% y no se esperan acumulados significativos.

    La tarde seguirá fresca

    El mejor momento del día llegará durante la tarde, aunque sin un ascenso importante de la temperatura. Para las 14 se esperan 14°C, mientras que entre las 16 y las 17 el termómetro alcanzará los 15°C.

    El cielo continuará parcialmente nublado y el viento del sureste podría registrar velocidades de hasta 22 o 23 kilómetros por hora. La sensación térmica sería similar a la temperatura real y las posibilidades de lluvia caerán al 10% hacia el final de la tarde.

    La temperatura volverá a bajar por la noche

    Después del atardecer, el frío regresará con mayor intensidad:

    • 20 horas: 11°C y cielo parcialmente nublado.
    • 21 horas: 10°C, con nubes y claros.
    • 23 horas: 9°C y viento leve del noroeste.

    No se esperan lluvias durante las últimas horas del día, aunque la humedad volverá a aumentar y la nubosidad seguirá presente.

    El sábado funcionará como antesala de un domingo todavía más frío e inestable. Para la jornada de la final del Mundial, se mantiene la posibilidad de lluvias y temperaturas de entre 6°C y 13°C en San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps.

    Regulación del transporte en San Juan: reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps

    Red Tulum. 

    San Juan: a qué hora dejan de funcionar los colectivos este domingo por la final del Mundial

    El dato sobre los celulares de los chicos que distingue a San Juan del resto del país.

    San Juan quedó entre las seis provincias con menos chicos de 8 años con celular propio

    Omega. 

    Se canceló el show de Los Palmeras y Omega en San Juan