Así estará el tiempo este sábado 18 de julio en San Juan, la lluvia se retira temprano pero el frío se queda

San Juan comenzó este sábado 18 de julio con lluvia débil, bajas temperaturas y abundante nubosidad . La inestabilidad perderá fuerza durante la mañana, pero el frío continuará durante toda la jornada y el termómetro no superará los 15°C.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se moverá entre una mínima de 8°C y una máxima de 15°C . El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día, con viento predominante del sur y sureste.

A las 8, el pronóstico marcaba una temperatura de 8°C, una sensación térmica de 9°C y un 40% de probabilidad de lluvia débil , con una precipitación estimada de 0,2 milímetros.

Luego, las posibilidades de lluvia disminuirán y las condiciones comenzarán a estabilizarse:

Durante este período, la probabilidad de precipitaciones bajará al 20% y no se esperan acumulados significativos.

La tarde seguirá fresca

El mejor momento del día llegará durante la tarde, aunque sin un ascenso importante de la temperatura. Para las 14 se esperan 14°C, mientras que entre las 16 y las 17 el termómetro alcanzará los 15°C.

El cielo continuará parcialmente nublado y el viento del sureste podría registrar velocidades de hasta 22 o 23 kilómetros por hora. La sensación térmica sería similar a la temperatura real y las posibilidades de lluvia caerán al 10% hacia el final de la tarde.

La temperatura volverá a bajar por la noche

Después del atardecer, el frío regresará con mayor intensidad:

20 horas: 11°C y cielo parcialmente nublado.

11°C y cielo parcialmente nublado. 21 horas: 10°C, con nubes y claros.

10°C, con nubes y claros. 23 horas: 9°C y viento leve del noroeste.

No se esperan lluvias durante las últimas horas del día, aunque la humedad volverá a aumentar y la nubosidad seguirá presente.

El sábado funcionará como antesala de un domingo todavía más frío e inestable. Para la jornada de la final del Mundial, se mantiene la posibilidad de lluvias y temperaturas de entre 6°C y 13°C en San Juan.