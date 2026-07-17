¿Habrá asueto en San Juan si la Selección Argentina sale campeón? Orrego respondió con cautela

La final del Mundial entre Argentina y España instaló una pregunta que crece entre los sanjuaninos: ¿habrá asueto en la provincia si la Selección conquista la cuarta estrella? Marcelo Orrego evitó adelantar una medida y señaló que cualquier definición se tomará después del partido y en función de lo que resuelva el Gobierno nacional.

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El gobernador fue consultado durante una actividad realizada en Chimbas por la Semana del Penitenciario . Ante la posibilidad de declarar un día no laborable para los empleados públicos provinciales, respondió con humor: “Sería mufa si dijera algo así” . Luego remarcó que prefiere esperar el resultado del domingo antes de evaluar una decisión.

Orrego indicó que Nación analiza diferentes alternativas para el lunes 20 de julio, pero aclaró que hasta el momento no existe ninguna determinación oficial.

“Esperemos primero hacer un gran partido y que a la Selección le vaya muy bien. Tengo mucha fe”, manifestó. Además, sostuvo que la Provincia observará lo que disponga el Gobierno nacional antes de definir si adopta una medida similar en San Juan.

De esta manera, el lunes sigue siendo laborable para la administración pública provincial. Una eventual modificación deberá comunicarse oficialmente después de la final.

El antecedente de la semifinal

El mandatario recordó que, con motivo del partido anterior, el Gobierno provincial permitió que los empleados públicos finalizaran su jornada una o dos horas antes. El objetivo fue que pudieran regresar a sus hogares y ver el encuentro con sus familias.

Orrego reconoció que una final mundialista representa una situación excepcional, aunque también insistió en la necesidad de mantener el funcionamiento normal del Estado.

Según explicó, cualquier decisión deberá encontrar un equilibrio entre acompañar una posible celebración popular, cuidar los recursos provinciales y garantizar la prestación de los servicios públicos.

“Tenemos que trabajar y predicar con el ejemplo”

Más allá de la expectativa deportiva, el gobernador puso el foco en el valor del trabajo. Sostuvo que los sanjuaninos deben esforzarse diariamente y que el Estado tiene la responsabilidad de continuar funcionando.

“Pasa una vez cada cuatro años, es cierto, pero también es cierto que para predicar con el ejemplo tenemos que trabajar y trabajar normal. Veremos qué sucede”, expresó.

El posible asueto también está relacionado con el eventual operativo nacional para recibir al plantel argentino, como ocurrió después de la consagración en Qatar 2022. Sin embargo, esa alternativa tampoco fue oficializada.

El mensaje de Orrego sobre la Selección

El gobernador aprovechó la consulta para destacar el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el mensaje que transmite a la sociedad.

“La Selección nos dio una oportunidad enorme de volver a jugar una final del mundo. Es un grupo que deja todo en cada partido, nunca baja los brazos y siempre mira hacia adelante. Ese espíritu es un ejemplo del que todos podemos aprender”, afirmó.

Orrego deseó que el domingo sea una fiesta para los sanjuaninos, independientemente del resultado, y valoró el reconocimiento que el plantel consiguió a partir de sus actuaciones durante los últimos años.

Por ahora, la respuesta concreta es que no hay asueto confirmado en San Juan. La decisión quedará supeditada al resultado de la final y a las medidas que adopte el Gobierno nacional.