    • 8 de julio de 2026 - 09:59

    Con Orrego como actor clave, San Juan se posiciona en la mesa convocada por Milei en Tucumán: los otros 11 gobernadores que dieron el "sí"

    El mandatario sanjuanino formará parte del selecto grupo de al menos 12 gobernadores aliados que reeditarán la "foto del consenso", un movimiento político de alto impacto con el que la Casa Rosada busca relanzar su agenda de reformas y fortalecer el diálogo con las provincias.

    Orrego y Milei durante la visita presidencial a San Juan.-
    Orrego y Milei durante la visita presidencial a San Juan.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marcelo Orrego participará del convite que propueso Javier Milei en Tucumán. Una especie de relanzamiento de la mesa política con los gobernadores.

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    El encuentro se produce en un escenario de fuerte expectativa para las provincias. Tras la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el Gobierno nacional reactivó los canales de negociación individual con los gobernadores para destrabar obras y, fundamentalmente, sumar respaldos clave en el Congreso de la Nación.

    Para la gestión de Orrego, la cita institucional representa una oportunidad para mantener a San Juan en la mesa de decisiones del federalismo. El oficialismo nacional ya adelantó que busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso —con la eliminación de las PASO como eje central— y advirtió que el nivel de acompañamiento legislativo incidirá de manera directa en la consideración de la Casa Rosada al momento de destrabar fondos y proyectos.

    Fuentes oficiales indicaron que el Gobernador mantendrá la postura que viene sosteniendo desde el inicio de su mandato: garantizar la gobernabilidad nacional pero atada estrictamente a la defensa de los recursos locales, la reactivación de la obra pública transferida a la provincia y las condiciones de desarrollo para la minería.

    Además de Orrego, confirmaron asistencia 12 mandatarios de signos aliados, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) e Ignacio Torres (Chubut). Desde la Jefatura de Gabinete aclararon que no habrá una reunión bilateral ampliada en Tucumán, sino que se continuará con la modalidad de audiencias individuales en Buenos Aires durante las próximas semanas.

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