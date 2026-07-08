Pintura, electricidad y accesibilidad: las obras en 160 escuelas de San Juan durante el receso invernal

El Gobierno provincial ejecuta un amplio operativo que incluye mejoras eléctricas, sanitarias, pintura, accesibilidad y adecuaciones para instalar equipos de climatización en establecimientos educativos.

Pintura, electricidad y accesibilidad: las mejoras que realizan en 160 escuelas de San Juan durante el receso invernal

Con las aulas vacías por el receso invernal, el Gobierno de San Juan puso en marcha un amplio operativo de mantenimiento en unos 160 establecimientos educativos de distintos departamentos de la provincia. El objetivo es aprovechar las dos semanas sin actividad escolar para concretar trabajos que, por su complejidad, no pueden realizarse durante el ciclo lectivo.

Las tareas son coordinadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, e incluyen reparaciones y refuncionalizaciones en instalaciones eléctricas y sanitarias, trabajos de pintura, mejoras edilicias, obras de accesibilidad y adecuaciones para la instalación de sistemas de climatización.

Uno de los aspectos centrales del plan está vinculado a mejorar la accesibilidad en edificios escolares de mayor antigüedad. En ese marco, se construyen rampas y se adaptan sanitarios para facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad, en establecimientos que originalmente no contaban con esa infraestructura.

Pintura, electricidad y accesibilidad: las mejoras que realizan en 160 escuelas de San Juan durante el receso invernal Además, continúan las intervenciones destinadas a renovar las redes eléctricas y sanitarias, consideradas dos de las áreas que requieren mayor mantenimiento debido al paso del tiempo. Según indicaron desde la cartera provincial, estas obras buscan reforzar la seguridad de los edificios y prolongar su vida útil.

Otro de los frentes de trabajo apunta a preparar escuelas para incorporar equipos eléctricos de frío-calor, especialmente en aquellas que no disponen de conexión a la red de gas natural. Para ello se realizan refuerzos en las instalaciones eléctricas y otras adecuaciones técnicas que permitan soportar una mayor demanda de energía.