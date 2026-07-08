El Vacunatorio Móvil no para ni en vacaciones de invierno: conocé los lugares que recorrerá

El vacunatorio móvil estará distintos lugaress para facilitar el acceso a las vacuna durante el receso escolar.

En el marco de las políticas de prevención y promoción de la salud, el vacunatorio móvil, dependiente del Ministerio de Salud, continuará funcionando durante las vacaciones de invierno con el objetivo de acercar las vacunas a la comunidad y garantizar el acceso en distintos puntos estratégicos.

Desde el Ministerio de Salud informaron que el operativo recorrerá diferentes zonas turísticas y con alta circulación de personas, facilitando así que quienes no pueden asistir a centros de salud tengan la posibilidad de completar sus esquemas.

El vacunatorio móvil atenderá por orden de llegada. (Archivo) Modalidad de trabajo del vacunatorio móvil El cronograma incluye paradas en distintos lugares estratégicos, con horarios extendidos y atención por orden de llegada. Allí se aplicarán vacunas del calendario nacional, además de dosis contra la gripe destinadas a los grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades remarcaron la importancia de mantener al día la vacunación, especialmente en épocas de cambios de estación, cuando aumentan las enfermedades respiratorias. Además, destacaron que este tipo de iniciativas busca reducir barreras de acceso y promover la prevención como herramienta clave en la salud pública.

Se recomienda asistir con el DNI y el carnet de vacunación para que el equipo de salud pueda verificar las dosis aplicadas y completar los esquemas correspondientes según la edad, ya que vacunarse es una forma segura y efectiva de cuidar la salud individual y colectiva.