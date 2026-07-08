Feriado del 9 de Julio en San Juan: cómo funcionarán los servicios el fin de semana largo

San Juan se prepara para un fin de semana largo con modificaciones en la atención de distintos servicios por el feriado nacional del Día de la Independencia, que se celebra este jueves 9 de julio, y el viernes 10 , declarado día no laborable con fines turísticos.

En 9 de Julio habrá actividades durante toda la semana para celebrar el Día de la Independencia

Fin de semana largo por el 9 de Julio: cómo funcionará el comercio en San Juan

En ese contexto, tanto organismos públicos como comercios y municipios dieron a conocer cómo será el funcionamiento de sus actividades durante ambas jornadas.

La administración pública provincial permanecerá sin atención al público tanto el jueves 9 como el viernes 10 , retomando la actividad habitual el lunes 13.

En el mismo esquema se encuentran los bancos, que tampoco abrirán sus puertas durante ambos días, por lo que las operaciones presenciales recién volverán el próximo lunes. Durante el receso seguirán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones y el home banking.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que el jueves 9 de julio los locales comerciales permanecerán cerrados por tratarse de un feriado nacional.

En cambio, el viernes 10 la actividad comercial volverá a desarrollarse con normalidad.

Por su parte, los supermercados, el Shopping y el sector gastronómico trabajarán normalmente durante ambas jornadas, por lo que los consumidores podrán realizar compras o disfrutar de propuestas gastronómicas sin modificaciones en los horarios habituales.

Cómo funcionarán los servicios en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el siguiente cronograma para el jueves 9 y el viernes 10 de julio:

Feria y Mercado de Abasto: cerrado el jueves 9 y abierto con normalidad el viernes 10.

Estacionamiento Controlado (ECO): sin servicio el jueves y funcionamiento normal el viernes.

Monitores urbanos y playa de remoción: guardias mínimas el jueves y actividad habitual el viernes.

Cementerio Municipal: abierto ambos días de 8 a 19.

Servicio Fúnebre Municipal: atención normal durante las dos jornadas.

Servicio de Emergencia Municipal: funcionará con normalidad.

Recolección de residuos: el servicio se prestará normalmente tanto el jueves como el viernes.

De esta manera, aunque el fin de semana largo implicará cambios en la actividad administrativa y comercial durante el jueves, la mayoría de los servicios esenciales, la recolección de residuos y las actividades vinculadas al abastecimiento y la gastronomía se mantendrán operativos para garantizar la atención de los vecinos.