    • 8 de julio de 2026 - 10:20

    Feriado del 9 de Julio en San Juan: cómo funcionarán los servicios el fin de semana largo

    La administración pública no atenderá el jueves 9 ni el viernes 10, mientras que habrá cambios en el comercio y los servicios municipales.

    Plaza 25 de Mayo. Imagen mejorada con IA.

    Plaza 25 de Mayo. Imagen mejorada con IA.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para un fin de semana largo con modificaciones en la atención de distintos servicios por el feriado nacional del Día de la Independencia, que se celebra este jueves 9 de julio, y el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos.

    Leé además

    Feriado en San Juan.

    Fin de semana largo por el 9 de Julio: cómo funcionará el comercio en San Juan
    En 9 de Julio celebrarán el Día de la Independencia con una gran desfile cívico-militar.

    En 9 de Julio habrá actividades durante toda la semana para celebrar el Día de la Independencia

    En ese contexto, tanto organismos públicos como comercios y municipios dieron a conocer cómo será el funcionamiento de sus actividades durante ambas jornadas.

    Administración pública y bancos

    La administración pública provincial permanecerá sin atención al público tanto el jueves 9 como el viernes 10, retomando la actividad habitual el lunes 13.

    En el mismo esquema se encuentran los bancos, que tampoco abrirán sus puertas durante ambos días, por lo que las operaciones presenciales recién volverán el próximo lunes. Durante el receso seguirán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones y el home banking.

    Comercio, supermercados y gastronomía

    La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que el jueves 9 de julio los locales comerciales permanecerán cerrados por tratarse de un feriado nacional.

    En cambio, el viernes 10 la actividad comercial volverá a desarrollarse con normalidad.

    Por su parte, los supermercados, el Shopping y el sector gastronómico trabajarán normalmente durante ambas jornadas, por lo que los consumidores podrán realizar compras o disfrutar de propuestas gastronómicas sin modificaciones en los horarios habituales.

    Cómo funcionarán los servicios en Capital

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el siguiente cronograma para el jueves 9 y el viernes 10 de julio:

    • Feria y Mercado de Abasto: cerrado el jueves 9 y abierto con normalidad el viernes 10.
    • Estacionamiento Controlado (ECO): sin servicio el jueves y funcionamiento normal el viernes.
    • Monitores urbanos y playa de remoción: guardias mínimas el jueves y actividad habitual el viernes.
    • Cementerio Municipal: abierto ambos días de 8 a 19.
    • Servicio Fúnebre Municipal: atención normal durante las dos jornadas.
    • Servicio de Emergencia Municipal: funcionará con normalidad.
    • Recolección de residuos: el servicio se prestará normalmente tanto el jueves como el viernes.

    De esta manera, aunque el fin de semana largo implicará cambios en la actividad administrativa y comercial durante el jueves, la mayoría de los servicios esenciales, la recolección de residuos y las actividades vinculadas al abastecimiento y la gastronomía se mantendrán operativos para garantizar la atención de los vecinos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcos Gabriel Pereyra, el conductor responsable de la doble tragedia de 9 de Julio, condenado. 

    Liberaron al conductor de la doble tragedia de 9 de Julio tras un planteo de su defensa

    test de hpv gratuito en el parque de mayo: una oportunidad para detectar a tiempo y prevenir el cancer cervicouterino

    Test de HPV gratuito en el Parque de Mayo: una oportunidad para detectar a tiempo y prevenir el cáncer cervicouterino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En San Juan ya muerieron dos personas por intoxicación con monóxido de carbono.

    Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

    Por Fabiana Juarez
    Vacaciones de Invierno en Rivadavia.

    Kermesse, títeres y un "mundialito": Rivadavia lanza una agenda de actividades gratuitas para el receso

    Por Redacción Diario de Cuyo