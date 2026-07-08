Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para el miércoles 8 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 8 de julio una jornada estable en la provincia de San Juan, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones y con una marcada amplitud térmica.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 21°C, en un día que comenzará con ambiente muy frío y se tornará templado durante la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado por la mañana, la tarde y la noche, mientras que la probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada. En cuanto al viento, por la mañana soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde y la noche rotará al noroeste, con intensidades de 23 a 31 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.