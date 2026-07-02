Con temperaturas bajo cero, así estará el tiempo en San Juan este jueves 2 de julio

Durante la mañana el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los -1°C y viento del sector norte entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10%.

Por la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con la máxima prevista de 7°C, mientras que el viento del norte se mantendrá con intensidades similares y sin chances significativas de lluvias.

Ya por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, la temperatura descenderá hasta los 4°C y el viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.