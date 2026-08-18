Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este martes 18 de agosto de 2026 una jornada con condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones y una notable amplitud térmica que marcará el pulso del día en la provincia.

Durante la mañana: El día comenzó fresco con una mínima registrada de 6°C y el cielo se presenta parcialmente nublado. Los vientos soplan suaves desde el sector Norte a una velocidad de 7 a 12 km/h.

En la tarde, se espera que la temperatura alcance el pico máximo previsto de 17°C, bajo un cielo algo nublado. El viento rotará hacia el Noreste, incrementando su intensidad con registros entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, en la noche, el cierre de la jornada estará marcado por un cielo totalmente despejado y un descenso del termómetro que ubicará la temperatura en los 12°C. El viento cambiará de dirección al sector Sur, manteniendo velocidades de 13 y 22 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.