San Juan abre la Semana de la Educación Superior con una amplia oferta académica para 2027

El Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Dirección de Educación Superior , pondrá en marcha este martes 18 de agosto la Semana de la Educación Superior , una propuesta que durante cuatro jornadas permitirá conocer la oferta académica de la provincia y participar de distintas actividades vinculadas con la formación de nivel superior.

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La apertura tendrá como eje la mayor feria educativa de la región dedicada a la educación superior , que se desarrollará en el estadio Cubierto Aldo Cantoni. Bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana” , la exposición comenzará a las 11 y se extenderá hasta las 17.30 .

Durante la jornada, instituciones de educación superior presentarán sus carreras, propuestas formativas y alternativas para quienes proyectan continuar sus estudios después de la secundaria. Además, al mediodía se realizará el acto protocolar de apertura.

La oferta educativa continuará hasta el miércoles 19 de agosto , por lo que el Aldo Cantoni se convertirá durante dos días en un espacio de consulta directa para estudiantes y la comunidad en general , con la posibilidad de conocer en un mismo lugar las diferentes opciones disponibles para estudiar en San Juan.

La Semana de la Educación Superior se extenderá hasta el viernes 21 de agosto y contará con propuestas destinadas a estudiantes, docentes, equipos directivos y referentes de las instituciones de nivel superior.

Este martes, de 8 a 15.30, también se desarrollarán en el Instituto Margarita Ferrá de Bartol los talleres de Exploración Vocacional Inicial y Proyecto de Vida, orientados a acompañar a quienes todavía están definiendo su futuro académico.

El miércoles 19, de 16 a 18, el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación será sede del 1er Conversatorio de Institutos Superiores de Formación Técnica, una actividad pensada para generar un espacio de intercambio en torno a la educación superior técnica.

El jueves 20, en el Instituto Santa María de la Universidad Católica de Cuyo, se realizará el 5to Encuentro de Directores de Educación Superior. La jornada incluirá además la presentación de un libro y el 1er Encuentro de Desarrollo Curricular.

Las actividades continuarán el viernes 21 en la misma institución. De 10.30 a 13 y de 14 a 16 se desarrollará el cierre del 1er Encuentro de Desarrollo Curricular y se realizará la 2da Jornada de Desarrollo Profesional Docente.

La propuesta busca mostrar la diversidad de alternativas que ofrece San Juan para continuar los estudios y, al mismo tiempo, generar espacios de intercambio, formación y actualización para quienes integran las instituciones de educación superior.

Toda la información sobre la Semana de la Educación Superior, incluido el cronograma completo, las instituciones participantes, la oferta educativa y las resoluciones correspondientes, está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación.