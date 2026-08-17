San Juan registra la menor cantidad de siniestros viales de los últimos cinco años

(((El balance sobre los siniestros viales en San Juan tiene un costado positivo. El fundamento: en lo que va del 2026 se registra la menor cantidad de los últimos 5 años. Pero, hasta el momento, hubo más víctimas fatales que en el 2024 y 2025.

Según las estadísticas que maneja la Dirección de Planificación, Coordinación y Control de la Seguridad Vial D-7, de la Policía de San Juan , hay una reducción de los siniestros viales registrados hasta la fecha respecto de igual período de 2022, 2023, 2024 y 2025, y en forma continua, disminuyendo año a año.

San Juan registra hasta la fecha 4.674 siniestros viales, de acuerdo con el informe estadístico elaborado por la D-7, a través del Departamento de Accidentología y la División Educación Vial y Estadística. El dato representa el nivel más bajo de siniestros para el mismo período de los últimos 5 años .

Durante el mismo período de 2022 se registraron 6.591 siniestros; en 2023 fueron 6.151; en 2024 alcanzaron los 5.267; y en 2025 llegaron a 5.478. En 2026, la cifra descendió a 4.674, lo que representa una reducción de 804 siniestros respecto del mismo período del año pasado. Y 1.917 menos que en el 2022.

Fuentes policiales, dijeron que estos resultados se enmarcan en una política de prevención que sostiene la presencia de la Policía de San Juan en las calles y rutas provinciales, con controles vehiculares, tareas de fiscalización y acciones de educación vial orientadas a reducir los factores de riesgo y promover una circulación más segura.

El trabajo de la D-7 resulta clave en esta estrategia, no sólo a través de los controles preventivos, sino también mediante el análisis estadístico de la siniestralidad y las acciones de educación vial. El informe reúne información aportada por las distintas dependencias policiales de los 19 departamentos de la provincia, permitiendo contar con una mirada integral sobre la situación vial de San Juan.

Desde el Gobierno de San Juan se sostiene una política de seguridad que pone el foco en la prevención, la presencia territorial y el trabajo sostenido para proteger a los sanjuaninos. La reducción de los siniestros viales constituye un indicador positivo que marca la importancia de continuar fortaleciendo los controles y la responsabilidad de todos los actores que forman parte de la circulación vial.

Siniestro viales con mayor fatalidad

El informe registra 54 personas fallecidas en siniestros viales hasta la fecha en 2026, frente a 42 en 2025, 50 en 2024, 68 en 2023 y 60 en 2022, por lo que la prevención y el cumplimiento de las normas continúan siendo fundamentales. ‘Estos datos también plantean el desafío de seguir trabajando, especialmente frente a las consecuencias más graves de los hechos viales’, recalcaron desde la D-7.

También sostuvieron que ‘es importante resaltar que la seguridad vial se construye todos los días y requiere del compromiso conjunto entre el Estado, las Fuerzas de Seguridad y la sociedad. Por eso, los controles preventivos y la educación vial continuarán siendo herramientas centrales para reducir los riesgos y avanzar hacia una circulación cada vez más segura en San Juan’.