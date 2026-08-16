    • 16 de agosto de 2026 - 17:05

    Día del Niño en San Juan: las ventas cayeron menos del 3% y las billeteras virtuales lideraron el consumo

    El ticket promedio fue de $45.000 y las herramientas digitales concentraron el 40% de las compras. Jugueterías y accesorios electrónicos fueron los rubros más elegidos.

    El ticket promedio por el Día del Niño en San Juan rondó los $45 mil.&nbsp;

    El ticket promedio por el Día del Niño en San Juan rondó los $45 mil. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las ventas por el Día del Niño en San Juan mostraron una leve caída respecto del año pasado, aunque el movimiento comercial se mantuvo relativamente estable. Según un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el consumo se contrajo menos del 3%, en un escenario donde las promociones y las distintas alternativas de pago fueron determinantes para sostener las compras.

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    El informe señaló que el ticket promedio se ubicó en $45.000, un dato que refleja la búsqueda de las familias por cuidar el presupuesto y optar por productos de menor costo individual. Pese a la retracción, desde la entidad destacaron que el comportamiento de compra fue "medido pero constante".

    Uno de los datos que más llamó la atención estuvo relacionado con los medios de pago. Las billeteras virtuales concentraron el 40% de las operaciones, mientras que las tarjetas de crédito representaron el 30% y las de débito, el 20%. El efectivo, en tanto, quedó relegado al 10% de las compras.

    Juguetes y tecnología, entre los más elegidos

    En cuanto a los rubros, las jugueterías y los accesorios electrónicos fueron los que registraron mayor demanda durante la fecha. La elección estuvo vinculada tanto con el carácter tradicional de los juguetes para esta celebración como con la búsqueda de alternativas tecnológicas de precios accesibles.

    En el otro extremo, indumentaria y calzado quedaron más relegados y tuvieron un menor nivel de consumo durante esta edición del Día del Niño.

    Desde la Cámara de Comerciantes Unidos valoraron el esfuerzo realizado por los negocios sanjuaninos para ofrecer promociones, descuentos y facilidades de pago. Según señalaron, estas herramientas fueron fundamentales para amortiguar la caída y mantener el movimiento en una de las fechas más importantes del calendario comercial de la provincia.

    Así, el balance dejó un escenario de consumo más cauteloso que el año pasado, pero con una fuerte presencia de los medios de pago digitales y una clara tendencia de las familias a buscar opciones que les permitan estirar el presupuesto.

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