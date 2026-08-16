Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% en Argentina pese a los descuentos y las cuotas

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes , según un relevamiento realizado entre comercios por CAME. El resultado reflejó un consumo que, pese a las promociones, descuentos y opciones de financiación ofrecidas para incentivar las compras, continuó marcado por las restricciones en el poder adquisitivo.

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El movimiento comercial generado por la fecha no alcanzó para modificar la tendencia de estancamiento que atraviesa la actividad. Los consumidores se mostraron más selectivos, postergaron las compras hasta último momento y priorizaron productos de menor valor, mientras que los comercios apelaron a promociones cada vez más agresivas para sostener las ventas.

El 81,2% de los comercios consultados implementó alguna acción promocional, aunque ese porcentaje fue 5,8 puntos porcentuales menor al registrado el año anterior. Entre las estrategias más utilizadas se destacaron la financiación con tarjeta, elegida por el 55,3% de los comercios, y los descuentos en efectivo, aplicados por el 46,2%.

El ticket promedio alcanzó los $45.892 , frente a los $33.736 del año anterior. Una vez descontado el efecto de la inflación, el incremento real fue apenas del 0,8% , una diferencia que muestra que el mayor gasto nominal no se tradujo en una recuperación significativa del consumo.

En cuanto a las expectativas previas, el 43,6% de los comerciantes señaló que las ventas estuvieron dentro de lo previsto. Sin embargo, un 41,7% consideró que los resultados fueron inferiores a sus estimaciones , mientras que apenas el 14,7% logró superar sus expectativas.

El comportamiento de los compradores estuvo caracterizado principalmente por la búsqueda de precios, el aprovechamiento de promociones y la elección de artículos de menor valor. En muchos casos, los comercios absorbieron parte del costo de financiación y redujeron sus márgenes de rentabilidad para intentar mantener el volumen de operaciones.

Además, el impacto de la fecha sobre la actividad comercial fue limitado. Para el 36% de los comercios, el Día del Niño generó mayor movimiento, aunque sin modificar el escenario general. Otro 35,5% calificó el impacto como moderado y el 19,3% aseguró que la celebración no tuvo incidencia significativa. Apenas el 9,1% consideró que la fecha fue clave para dinamizar las ventas del mes.

Jugueterías e indumentaria, los rubros más golpeados

Los cinco sectores relevados registraron bajas respecto del Día del Niño de 2025. La mayor caída correspondió a juguetería, con un 4,8%, seguida por indumentaria y accesorios, con un 4,1%. Más atrás quedaron calzado y marroquinería (-3,1%), librería (-1,8%) y equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%).

En juguetería, el ticket promedio fue de $45.038 y las compras se concentraron en artículos de menor precio y adquisiciones de último momento. El sector también enfrentó una fuerte competencia de bazares, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales.

La indumentaria y los accesorios tuvieron un ticket promedio de $42.344 y una baja del 4,1%. Los descuentos fueron una de las principales herramientas utilizadas por los comerciantes para generar liquidez, aunque la actividad se mantuvo condicionada por una menor prioridad de este tipo de productos y la competencia de canales informales.

En calzado y marroquinería, las ventas retrocedieron 3,1%, con un ticket promedio de $50.680. Los comerciantes señalaron una importante cantidad de consultas que no siempre se transformaron en compras y recurrieron a descuentos y financiación para intentar sostener las operaciones.

Por su parte, equipos de audio y video, celulares y accesorios registraron una caída del 1%, con un ticket promedio de $51.136. La demanda se concentró principalmente en accesorios y productos de menor valor, mientras que los celulares tuvieron una menor tracción.

En librería, el descenso fue del 1,8% y el ticket promedio llegó a $38.279. El movimiento se concentró especialmente durante el sábado y los comercios apelaron a promociones para intentar equiparar los niveles de venta del año anterior.

Los resultados dejaron así un escenario en el que el Día del Niño aportó movimiento a determinados comercios, pero no logró convertirse en un impulso suficiente para revertir el estancamiento del consumo. Las promociones permitieron sostener parte de las operaciones, aunque a costa de menores márgenes y con consumidores que continúan priorizando el precio y los productos de menor valor.