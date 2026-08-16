    • 16 de agosto de 2026 - 14:08

    Una multitud participó de la celebración por el Día del Niño en Caucete

    El Parque Lineal Libertadores de América recibió a miles de familias que disfrutaron de una jornada con juegos, espectáculos y sorteos. Las celebraciones continuarán durante agosto en otras localidades del departamento.

    Día del Niño en Caucete.

    Día del Niño en Caucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Parque Lineal Libertadores de América fue el escenario de una multitudinaria celebración por el Día de las Infancias en Caucete. Según informó la Municipalidad, más de 10 mil personas participaron de la propuesta que reunió a familias de distintos puntos del departamento.

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    La actividad se desarrolló en el sector del Skate Park y sus alrededores, donde los más pequeños pudieron disfrutar de juegos, sorteos y distintas propuestas recreativas, además de una variada programación artística.

    El escenario contó con las presentaciones de Carolina Becerra, Payaso SiSi, Hugo Ibáñez, Los Hermanos Heredia, Florencia Farías, La Fiesta Cumbia y Los HC, quienes estuvieron a cargo del cierre musical de la jornada.

    Durante el festejo, la intendenta Romina Rosas agradeció la participación de las familias y destacó la convocatoria alcanzada. Además, señaló que la iniciativa buscó promover un espacio de encuentro para compartir entre grandes y chicos, incentivando las actividades recreativas y el tiempo en familia.

    Desde el municipio también informaron que los festejos continuarán durante las próximas semanas en otras localidades del departamento, con el objetivo de acercar las actividades a distintos sectores de Caucete.

    Las próximas celebraciones se realizarán en Bermejo y Vallecito, donde se repetirán las propuestas recreativas, juegos y espectáculos destinados a los niños y sus familias.

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