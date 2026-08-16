Día del Niño: por qué se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina

Este domingo 16 de agosto, las familias argentinas celebran el Día del Niño , una jornada tradicionalmente asociada con regalos, juegos y reuniones familiares, pero cuyo origen también está relacionado con la necesidad de reconocer y proteger los derechos de los más chicos.

Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% en Argentina pese a los descuentos y las cuotas

Una multitud participó de la celebración por el Día del Niño en Caucete

La fecha no siempre fue fija. En Argentina, la celebración comenzó a instalarse durante la década de 1960, luego de que la Organización de las Naciones Unidas promoviera la creación de una jornada dedicada a la infancia. La ONU había recomendado que cada país estableciera su propio día para reconocer y promover el bienestar de los niños.

Durante años, el festejo argentino se realizó el segundo domingo de agosto, aunque la fecha fue modificándose en distintas oportunidades. Finalmente, el Gobierno nacional estableció en 2025, mediante el Decreto 562/2025 , que el Día del Niño se celebrará oficialmente el tercer domingo de agosto de cada año .

Por ese motivo, en 2026 la celebración cae este domingo 16 de agosto .

La fecha también tiene una particularidad este año: queda incluida dentro de un fin de semana largo , ya que el lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Una celebración que también pone el foco en los derechos del Niño

Más allá de los regalos y las actividades recreativas, el Día del Niño busca poner en primer plano la importancia de garantizar una infancia protegida y con acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la identidad y un entorno seguro.

En Argentina, en 2020 se impulsó además la denominación “Día de las Infancias”, con el objetivo de ampliar la mirada sobre las distintas formas de vivir la niñez.

Sin embargo, la denominación tradicional de Día del Niño volvió a quedar establecida oficialmente en 2025 junto con la fijación del tercer domingo de agosto como fecha permanente de celebración.

Así, este domingo millones de familias argentinas volverán a compartir una jornada dedicada a los más chicos, en una fecha que combina una tradición profundamente instalada en el país con el reconocimiento de los derechos y el bienestar de las infancias.