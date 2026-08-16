En el Día del Niño, un recorrido por la muestra de 18 Mundos dedicada a la infancia

Hoy domingo, cuando se celebra el Día del Niño, DIARIO DE CUYO comparte con sus lectores las obras de “Había una vez...” , la exposición recientemente estrenada del colectivo artístico sanjuanino 18 Mundos . Presentada en la Estación San Martín , se trata de su primera propuesta dedicada a la infancia.

Cada uno seleccionó un cuento clásico reconocible por diversas generaciones para brindarle una nueva interpretación visual. Alicia, Pinocho, El Principito, Pulgarcito, Blancanieves, Shrek o Caperucita Roja cobran vida sobre imponentes lienzos verticales de 1x3 m, bajo la curaduría y montaje de Agostina Hebilla y Carolina Schvartz.

La muestra incluye una experiencia colectiva desarrollada a partir del cuento inédito “Por pampas estelares, un par de vaquitas”, escrito por Marcelo Uliarte, integrante del grupo . La historia fue dividida estratégicamente en tres momentos narrativos (introducción, nudo y desenlace), que son interpretados por los artistas sobre soportes de MDF.

“Por pampas estelares está inspirado en un peluche al que mi hija menor le tenía un especial afecto. Reinterpreté esa obra fragmentándola en tres actos, que relatan los altibajos de la búsqueda y rescatan el valor del esfuerzo”, contó Uliarte a DIARIO DE CUYO.

En el texto curatorial, Carolina Schvartz reflexiona sobre el poder de la ilustración en los primeros años de vida: “ Antes de aprender a leer palabras, aprendimos a leer imágenes. Allí comenzaba una de nuestras primeras experiencias con el arte y con la imaginación. Las ilustraciones nunca fueron un simple acompañamiento del relato... “.

Schvartz subraya que la muestra recupera dos gestos que conservamos en la memoria: ese “¿Me leés un cuento?” y, un instante después, “¡Mirá... dibujé lo que me leíste!”.

Hoy domingo, Día del niño, la muestra estará abierta de manera especial, de 16:00 a 19:00 h, con entrada libre y gratuita. Será una gran oportunidad para recorrerla y disfrutarla en familia, para dejar volar la imaginación, para incentivar el gusto por el arte en los más pequeños… Y también, para volver a ser niños por un ratito.

Una a una, las 14 propuestas de 18 Mundos

A pedido de DIARIO DE CUYO, los artistas que integran el colectivo compartieron la motivación detrás del personaje que eligieron para interpretar, y cómo lo hicieron, en el marco de Había una vez...

El Principito – Graciela Faedo

"El Principito marco una parte de mi infancia y preadolescencia. Su forma tan particular de mirar el mundo, sus cuestionamientos, el valor de lo efímero y cotidiano y sobre todo la simpleza de las ilustraciones de ese pequeño libro, que releí infinidad de veces.

Aprendí a imaginarlo casi con exactitud, a ver a través de sus ojos y a creer que el mundo era muy pequeño y en el sólo habitable mis afectos. Aprendí a dibujarlo y colorearlo, y aprendí, fundamentalmente, a soñar."

Rapunzel – Jamile Apara

"Elegí Rapunzel porque desde un principio decidí trabajar un textil y me pareció la imagen que mejor se adaptaba al formato. Para esta obra tomé como modelo a la hija de una amiga y comencé el proceso de boceto, elección de telas y recorte pieza por pieza hasta completar la obra. La trenza de Rapunzel que tiene una extensión de dos metros cuelga sobre el borde de la ventana, recreando así un icono fácilmente reconocible."

Caperucita Roja – Daniel De Cilia

"Elegí esta historia para rescatar el cuento tradicional, escrito alrededor de 1880, desde sus comienzos a la actualidad ha sufrido una transformación que lo adapta a nuestros tiempos."

Inolvidable – Silvia Bianco

"Elegí para mí obra, personajes de distintos cuentos. Personajes queridos, entrañables e inolvidables de nuestra infancia y de la niñez, de hoy y de toda la niñez."

Pulgarcito – María Estela Aballay

"Personaje de cuentos infantiles que a pesar de su pequeñez demuestra una inteligencia e ingenio superior para salvar diversas circunstancias de la vida. A pesar de vivir en la pobreza fue realizando tareas que ayudaron a sobrellevar ciertos problemas."

Pinocho – Marcela Herrera

"Pinocho aparece suspendido entre el muñeco y el ser humano, entre la ficción y la verdad. Su nariz desmesurada señala aquello que crece cuando la palabra se aleja de lo verdadero, mientras sus manos protegen el corazón.

Rodeado de hojas y vestido como un actor, representa la tensión entre personaje e identidad. Más que aprender a no mentir, este Pinocho parece estar aprendiendo a ser él mismo: a descubrir quién es detrás del personaje."

Blancanieves – Adriana Carbajal

"Blancanieves aparece como una figura serena, no como víctima. Mira al espectador, tranquila, enigmática. No hay miedo. Sus manos sostienen la manzana roja, pero no la está mordiendo. Es el instante previo a la elección: la inocencia frente a la tentación y al peligro, representado por la manzana. Blancanieves está en el centro, rodeada de un jardín que forma una especie de universo protector a su alrededor. El pájaro junto a ella intenta dar una sensación de libertad y compañía. No es una escena que está sucediendo, es Blancanieves convertida en símbolo."

Shrek – Lucía Riofrío

"No es un cuento tradicional, lo elegí porque es una obra moderna, con un giro satírico y deconstruye los cuentos de hadas clásicos. La palabra "Shrek" proviene del yidis, y significa “miedo” o “susto”. En el cuento es un antihéroe que rompe con todos los estereotipos del príncipe azul tradicional. Me interesó porque representa una crítica a las imposiciones estéticas de la sociedad, a la obsesión por la apariencia, a los prejuicios y la discriminación. Compuse la obra en siete escenas icónicas del cuento, y la lectura coincide con la de un niño: de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha."

La Bella Durmiente – Marita Pérez

"De todos los cuentos de mi infancia es uno de los que más me gustaban. La magia de ese hechizo y el beso que lo rompe. La princesa, que no está plasmada en realidad como una típica princesa, ocupa la escena principal del espacio, con su largo pelo. Descansa en un jardín de flores que se ubican en la parte inferior.

El castillo, cubierto de enredaderas, como detenido en el tiempo, aparece en la parte superior junto a un esbozo de bosque. Los azules y verdes son los tonos que predominan en la obra."

La sirenita – Cristian Fischer

"Elegí La Sirenita porque es un cuento de los más conocidos de Hans Christian Andersen. Me retrajo a mi niñez cuando mi abuela, de origen danés, nos contaba estos cuentos típicos de Dinamarca, en los inviernos, alrededor del fuego, antes de cenar; un ritual de los sábados, cuando nos visitaba. Relataba, no los leía, así que la imaginación volaba, inventando en nuestra cabeza las imágenes. De ahí vinieron las que plasmé en la lona dando rienda suelta a los colores y los trazos libres, como si volviera a ser un niño."

Alicia – Beatriz del Bono

!Siempre me gustaron los cuentos y he sido una apasionada lectora. En esta oportunidad elegí Alicia, en recuerdo de la curiosa niña que fui. Tengo en mi mente la imagen de Alicia en el jardín, persiguiendo a ese conejo y el entrar a esa cueva desconocida despertaba mi curiosidad, me sentía un poco esa niña enfrentando tan extrañas aventuras. Espero despertar esa misma curiosidad en otros niños y que se involucren en los libros. Mi obra representa el momento en que Alicia descubre al conejo corriendo por el jardín porque 'se le hace tarde'."

Peter Rabbit – Agostina Hebilla

"Elegí a Peter Rabbit, uno de los personajes más entrañables de Beatrix Potter. Quise conservar su esencia y, al mismo tiempo, llevarlo a mi propio lenguaje pictórico. Lo situé en un jardín exuberante, casi secreto, donde la vegetación adquiere un protagonismo narrativo. Peter aparece con su característico saco azul, reinterpretado en guipur, un elemento recurrente en mi obra. La escena busca unir literatura, naturaleza y mi universo visual."

Rabbit – Francesca Hebilla Navarta

Francesca fue la pequeña artista invitada para esta exposición. "Eligió a Peter Rabbit y creó su propio jardín. Pintó libremente, dejando que el cuento se mezclara con su imaginación: colores intensos, huellas, flores, zanahorias, mariposas y formas que aparecen como fragmentos de una historia. Como mamá, me interesaba que pudiera apropiarse del personaje y contar, a su manera, qué imagina cuando escuchamos juntas un cuento."

Cinderella – Marcelo Uliarte

"La Cenicienta. La elección se debe a que es uno de los personajes de cuento más clásicos y reconocibles. Imaginé una versión local de la Cenicienta, como obrera en un emprendimiento rural que, a la hora de ir al baile para conocer a su príncipe, tuvo que recurrir a un par de amigos, a los que consideraba sus “hadas madrinas” que, a falta de caballos blancos, brindaron sus desvencijados autos viejos para tirar de la calabaza convertida en carroza."