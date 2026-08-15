Compras de última hora: largas filas y gran movimiento en el centro sanjuanino por el Día del Niño

El microcentro sanjuanino registró este sábado una masiva concurrencia de vecinos que salieron a buscar los regalos para los más chicos. Las jugueterías y comercios de indumentaria concentraron el pico de ventas de la semana.

A pocas horas de la celebración del Día del Niño, el microcentro de San Juan experimentó este sábado una jornada de intenso movimiento comercial. Cientos de familias colapsaron las veredas y los negocios locales en busca de los tradicionales regalos de última hora, generando largas filas tanto en las puertas de los comercios como en las cajas registradoras.

Desde las primeras horas de la tarde, las jugueterías, locales de indumentaria infantil y tiendas de tecnología ubicadas sobre las peatonales y calles principales vivieron su momento de mayor ebullición. Pese a la prudencia económica que caracteriza al consumo en los últimos meses, la fecha logró movilizar el bolsillo de los sanjuaninos, que apostaron por alternativas que van desde juguetes didácticos hasta rodados y tecnología.

Promociones, cuotas y preferencias de los compradores Los comerciantes del sector destacaron que el uso de tarjetas de crédito y las promociones bancarias con cuotas sin interés fueron el motor principal para destrabar las ventas.

Los compradores reconocieron que la suba de precios obligó a comparar más que en años anteriores, priorizando las ofertas y los descuentos especiales ofrecidos por bancos provinciales y billeteras virtuales.