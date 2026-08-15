    • 15 de agosto de 2026 - 21:00

    Compras de última hora: largas filas y gran movimiento en el centro sanjuanino por el Día del Niño

    El microcentro sanjuanino registró este sábado una masiva concurrencia de vecinos que salieron a buscar los regalos para los más chicos. Las jugueterías y comercios de indumentaria concentraron el pico de ventas de la semana.

    Compras de última hora en el centro sanjuanino.

    Compras de última hora en el centro sanjuanino.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocas horas de la celebración del Día del Niño, el microcentro de San Juan experimentó este sábado una jornada de intenso movimiento comercial. Cientos de familias colapsaron las veredas y los negocios locales en busca de los tradicionales regalos de última hora, generando largas filas tanto en las puertas de los comercios como en las cajas registradoras.

    Leé además

    educacion y la uom se unen para potenciar la formacion en soldadura en san juan

    Educación y la UOM se unen para potenciar la formación en soldadura en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Papa León XIV viene a Argentina y la CEA compartirá texos y reflexiones para preparar espiritualmente a los fieles y que conozcan más en profundidad a la máxima cabeza de la Iglesia Católica. 

    Ya hay un canal de WhatsApp para palpitar la visita del Papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde las primeras horas de la tarde, las jugueterías, locales de indumentaria infantil y tiendas de tecnología ubicadas sobre las peatonales y calles principales vivieron su momento de mayor ebullición. Pese a la prudencia económica que caracteriza al consumo en los últimos meses, la fecha logró movilizar el bolsillo de los sanjuaninos, que apostaron por alternativas que van desde juguetes didácticos hasta rodados y tecnología.

    Promociones, cuotas y preferencias de los compradores

    Los comerciantes del sector destacaron que el uso de tarjetas de crédito y las promociones bancarias con cuotas sin interés fueron el motor principal para destrabar las ventas.

    Los compradores reconocieron que la suba de precios obligó a comparar más que en años anteriores, priorizando las ofertas y los descuentos especiales ofrecidos por bancos provinciales y billeteras virtuales.

    Con un comercio trabajando a pleno rendimiento y expectativas positivas por parte del sector, las ventas por el Día de las Infancias se consolidan como un respiro clave para la actividad económica local en este tramo del año.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Dirección Náutica realiza simulacros en los diques para mejorar la intervención en casos de urgencia.

    La Dirección Náutica intensifica la prevención con simulacros de ejercicios en los diques de San Juan

    Por Fabiana Juarez
    san juan sumo 7 sismos de baja magnitud este fin de semana segun informo el inpres

    San Juan sumó 7 sismos de baja magnitud este fin de semana según informó el INPRES

    Por Redacción Diario de Cuyo
    garrafa hogar en san juan: cronograma de precios y operativos en santa lucia, san martin, pocito y jachal

    Garrafa Hogar en San Juan: Cronograma de precios y operativos en Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen de archivo

    Iglesia, una convocatoria abierta para preservar la memoria departamental y un archivo con casi 400.000 fotografías para comenzar

    Por Celeste Roco Navea