    • 15 de agosto de 2026 - 19:04

    Educación y la UOM se unen para potenciar la formación en soldadura en San Juan

    El convenio busca establecer un vínculo directo entre formación, certificación y empleo, para que los egresados cuenten con conocimientos técnicos actualizados y las empresas sanjuaninas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación de la provincia firmó un convenio estratégico con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con el objetivo de ampliar y jerarquizar la capacitación técnica en el oficio de la soldadura. La iniciativa apunta de lleno a los niveles avanzados y busca responder a las demandas concretas del mercado laboral y del sector industrial local.

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    Claves del acuerdo entre Estado y sindicato

    Niveles avanzados: El programa pondrá el foco en especializaciones de niveles 2 y 3, permitiendo que los estudiantes adquieran competencias técnicas de alta complejidad.

    Certificación nacional: Los trayectos formativos otorgarán avales oficiales con validez en todo el país, facilitando la inserción formal de los egresados.

    Articulación directa con la industria: Las prácticas profesionalizantes se diseñaron en sintonía con los requerimientos reales de las empresas metalúrgicas y metalmecánicas sanjuaninas.

    Primera etapa y mejoras en infraestructura

    Las actividades de capacitación inicial se pondrán en marcha en el Centro de Formación Profesional Nº 1, ubicado en el departamento Rawson, con la proyección de extender la propuesta de manera progresiva a otras sedes de la provincia.

    Como parte del entendimiento mutuo, la UOM asumirá un rol activo aportando los insumos necesarios para que los alumnos realicen sus prácticas en condiciones óptimas. Asimismo, el gremio colaborará en la optimización edilicia, específicamente en la cobertura de las estructuras de techo de las garitas de soldadura, garantizando mayores estándares de seguridad y confort para el aprendizaje.

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