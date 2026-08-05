San Juan combatirá al grooming desde las aulas: los datos que preocupan y jornadas en primaria y secundaria

Los datos hablan por sí solos y son alarmantes, generando gran preocupación. En solo dos años los delitos de grooming aumentaron dramáticamente y ante este escenario, desde el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Educación se articularon acciones para llevar a cabo el Programa Integral de Prevención contra el Grooming , el cual fue presentado durante la mañana de este miércoles por autoridades de ambos organismos.

Grooming: los mitos que ponen en riesgo a los menores y que buscan derribar con charlas en San Juan

Por parte del Ministerio Público Fiscal estuvieron el Fiscal general, Guillermo Baigorri; y el coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Digitales, Pablo Martín. Representando al Ministerio de Educación acompañaron la titular de la cartera, Silvia Fuentes, y la secretaría de Educación, Mariela Lueje. Previo a la conferencia, se compartió un video institucional, que es uno de los materiales audiovisuales que se estarán utilizando en el marco de la campaña que comenzará en las escuelas, pero se procura que genere un impacto en la comunidad sanjuanina a nivel general.

El primero en tomar la palabra fue el doctor Baigorri, quien destacó el compromiso de parte del organismo no solo en lo que es la investigación del delito de grooming, sino también en la prevención. Es por ese mismo motivo que se articularon acciones con Educación. “Las víctimas de estos delitos son normalmente niños, niñas y adolescentes, y qué mejor que proponerles al Ministerio de Educación que a través de las escuelas nosotros pudiéramos hacer esta campaña” , destacó.

Tras resaltar la importancia de coordinar acciones para llegar a alumnos y familias, Baigorri concluyó: “Puntualmente decirles que el Ministerio Público está abierto las 24 horas y que tenemos todo un equipo para recibir, para contener, para ayudar y para que cualquier chico que esté sufriendo un problema con el grooming puedan venir y que nosotros los vamos a ayudar”.

Por su parte, la titular de Educación, Silvia Fuentes, destacó el trabajo mancomunado y aseguró que se estarán realizando jornadas institucionales tanto en primarias como secundarias, y en instituciones de educación especial, para abordar a toda la comunidad educativa de gestión pública y privada.

Si bien las acciones inician en lo inmediato con charlas a alumnos de nivel secundario de gestión estatal y privada, como a estudiantes de institutos preuniversitarios por parte de OCEDIC (Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral), la intención es seguir trabajando a lo largo de lo que queda del año, para llegar a todas las instituciones de San Juan.

Los datos de grooming en San Juan que preocupan

El encargado de brindar un panorama real sobre la realidad del grooming en San Juan fue el titular de la UFI Delitos Informáticos y Digitales Pablo Martín, quien durante la conferencia compartió las estadísticas.

“En el 2025 se recibieron durante el año 62 casos de grooming y 96 de material de abuso sexual infantil. La mayoría de los casos vino por reporte. Ya en el 2026, en lo que va del año hasta el 31 de julio, llevamos 93 casos de grooming, es decir, ya lo superamos ampliamente y se han incrementado también las denuncias. Los casos de material de abuso sexual infantil también siguen en crecimiento. Llevamos 86 solo en este año y la verdad que la proporción y el crecimiento eh ha sido constante”, precisó el funcionario judicial.

Para Martín, la campaña junto a Educación cubre una falencia detectada el año pasado, cuando se hicieron acciones contra el grooming, pero no se logró llegar a toda la comunidad vulnerable a este delito. El poder llegar a las escuelas de toda la provincia permitirá no solo prevenir, sino también destapar casos donde los menores no son conscientes de ser víctimas de un delito.

Cómo será la implementación del Programa Integral de Prevención contra el Grooming en las escuelas

La secretaría de Educación, Mariela Lueje, fue la encargada de explicar durante la conferencia la aplicación del programa, donde se realizarán distintas jornadas en los establecimientos educativos.

En conjunto con el equipo de Gabinetes Interdisciplinarios se han propuesto jornadas institucionales para el segundo ciclo de primaria, entendiendo que es el mayor número de alumnos con teléfono particular, y la secundaria en su totalidad. También se abarcará la educación especial con adaptaciones específicas para el abordaje, trabajando con material elaborado y brindado por el Ministerio Público Fiscal.

Las jornadas iniciarán el 10 de agosto y se extenderán hasta el 20, siguiendo un cronograma que se ha establecido para los distintos niveles.

Serán alrededor de 80 minutos de trabajo en clase en donde se brindará información sobre el delito, se compartirán reflexiones y herramientas para prevenir ser víctima del delito.

De esta manera San Juan da un paso más que importante en la lucha contra el grooming, un delito que viene ascendiendo de manera preocupante y que demanda tomar cartas en el asunto para asegurar el bienestar y la integridad de niños, niñas y adolescentes de la provincia.