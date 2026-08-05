San Juan se prepara para recibir un masivo encuentro internacional de motoqueros

La provincia de San Juan se convertirá en el epicentro del rugir de motores con la realización de un imponente encuentro internacional de motos. La cita, organizada por el capítulo Cuyo de la agrupación Tehuelches MC, reunirá a motoqueros provenientes de todas las provincias argentinas y de distintos países de Latinoamérica, consolidando a la región como un punto clave para el turismo de aventura y la cultura custom.

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"La comunidad Tehuelches MC en Argentina cuenta con más de 200 miembros y después lo que es Ecuador, Chile y Bolivia tienen su gente así que en toda latinamerica somos más de 500 mil motoqueros"

Según detalló el comandante y próximo presidente de TW Región Cuyo, Fernando Sierra —capítulo que abarca a San Juan, Mendoza y San Luis—, la organización cuenta con presencia en todo el territorio nacional y se ha expandido a países limítrofes y de la región como Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador.

"El encuentro prometer traer a más de 150 mil motoqueros, más agrupaciones independientes de la provincia de San Juan que son alrededor de unas 100 motos que se suman a este encuentro internacional" nos comentó Fernando Sierra

Actividades, bandas en vivo y atracciones

El predio abrirá sus puertas desde la mañana hasta la noche con una propuesta variada para toda la familia y los fanáticos de los fierros:

Exposiciones: Muestras estáticas de autos clásicos y motos de alta cilindrada.

Música en vivo: Un line-up internacional y federal con la participación de bandas locales de San Juan, además de agrupaciones invitadas procedentes de Chile, Buenos Aires y Mendoza.

Paseo de compras y servicios: Stands exclusivos de tatuadores, venta de indumentaria, accesorios y casas de repuestos.

Gastronomía: Área de food trucks con una amplia oferta de comidas y bebidas.

Sorteos: Sorteos especiales y sorpresas durante toda la jornada.

Caravanas turísticas y recorridos por la provincia

Más allá de las actividades en el salón de Rivadavia, el espíritu del encuentro contempla el turismo federal. Los organizadores programaron caravanas y recorridos guiados por distintos puntos emblemáticos de la provincia, incluyendo trayectos por el centro sanjuanino y los diques locales, permitiendo que los viajeros de otros países y provincias conozcan los paisajes cuyanos.