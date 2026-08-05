Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 5 de agosto

Después de varios días con mañanas frías, San Juan disfrutará este miércoles de una jornada templada y con condiciones ideales para las actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin chances de precipitaciones.

Según el pronóstico oficial, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias será del 0% en toda la jornada.

En cuanto al viento, el organismo prevé condiciones muy tranquilas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, provenientes del sector sudoeste, por lo que no se esperan ráfagas significativas durante este miércoles.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.