    • 5 de agosto de 2026 - 07:02

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 5 de agosto

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 21°C.

    Pronóstico del tiempo.-
    Pronóstico del tiempo.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de varios días con mañanas frías, San Juan disfrutará este miércoles de una jornada templada y con condiciones ideales para las actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin chances de precipitaciones.

    Leé además

    El frío volverá con fuerza a San Juan durante el fin de semana

    San Juan: el frío volverá con fuerza el fin de semana
    grooming: los mitos que ponen en riesgo a los menores y que buscan derribar con charlas en san juan

    Grooming: los mitos que ponen en riesgo a los menores y que buscan derribar con charlas en San Juan

    Según el pronóstico oficial, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias será del 0% en toda la jornada.

    En cuanto al viento, el organismo prevé condiciones muy tranquilas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, provenientes del sector sudoeste, por lo que no se esperan ráfagas significativas durante este miércoles.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nueve Centros de Salud de San Juan fueron distinguidos por su calidad.

    Nueve centros de salud de San Juan fueron reconocidos por mejorar la calidad de atención

    san juan combatira al grooming desde las aulas: los datos que preocupan y jornadas en primaria y secundaria

    San Juan combatirá al grooming desde las aulas: los datos que preocupan y jornadas en primaria y secundaria

    ipalooza en san juan: cuatro dias, 22 variedades de cervecerias nacionales y locales y un festival gratuito para los amantes de la cerveza

    Ipalooza en San Juan: cuatro días, 22 variedades de cervecerías nacionales y locales y un festival gratuito para los amantes de la cerveza

    Se viene un encuentro internacional de motos. La cita, organizada por el capítulo Cuyo de la agrupación Tehuelches MC,

    San Juan se prepara para recibir un masivo encuentro internacional de motoqueros