Las denuncias por grooming crecen más de un 100% y lanzan un plan de prevención en colegios

Ante la alarmante escalada de casos de acoso virtual en la región, el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación anunciaron la puesta en marcha de un programa escolar integral contra el grooming. El plan busca dotar a los estudiantes de herramientas de prevención, concientización y navegación segura en entornos digitales.
Un crecimiento exponencial que encendió las alarmas
La urgencia del programa responde al fuerte incremento en las causas judiciales tramitadas en la provincia durante los últimos periodos:
- Año 2024: 9 denuncias registradas
- Año 2025: 75 causas
- Proyección 2026: Hasta julio ya se contabilizaron 69 casos, estimando cerrar el año por encima de los 158
El trabajo se desarrolla junto al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), un centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral especializado en delitos tecnológicos, evidencia digital y políticas públicas de ciberseguridad. También participa TikTok Argentina, en el marco de acciones orientadas a promover una ciudadanía digital responsable.