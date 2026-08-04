Las denuncias por grooming crecen más de un 100% y lanzan un plan de prevención en colegios

El Ministerio Público y el Ministerio de Educación pondrán en marcha una iniciativa conjunta con foco en la detección temprana y el uso seguro de las tecnologías. Especialistas de OCEDIC dictarán dos charlas presenciales para estudiantes de nivel secundario y preuniversitario.

Ante la alarmante escalada de casos de acoso virtual en la región, el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación anunciaron la puesta en marcha de un programa escolar integral contra el grooming. El plan busca dotar a los estudiantes de herramientas de prevención, concientización y navegación segura en entornos digitales.

Un crecimiento exponencial que encendió las alarmas La urgencia del programa responde al fuerte incremento en las causas judiciales tramitadas en la provincia durante los últimos periodos: