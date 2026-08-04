    • 4 de agosto de 2026 - 22:10

    Las denuncias por grooming crecen más de un 100% y lanzan un plan de prevención en colegios

    El Ministerio Público y el Ministerio de Educación pondrán en marcha una iniciativa conjunta con foco en la detección temprana y el uso seguro de las tecnologías. Especialistas de OCEDIC dictarán dos charlas presenciales para estudiantes de nivel secundario y preuniversitario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la alarmante escalada de casos de acoso virtual en la región, el Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación anunciaron la puesta en marcha de un programa escolar integral contra el grooming. El plan busca dotar a los estudiantes de herramientas de prevención, concientización y navegación segura en entornos digitales.

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    Un crecimiento exponencial que encendió las alarmas

    La urgencia del programa responde al fuerte incremento en las causas judiciales tramitadas en la provincia durante los últimos periodos:

    • Año 2024: 9 denuncias registradas
    • Año 2025: 75 causas
    • Proyección 2026: Hasta julio ya se contabilizaron 69 casos, estimando cerrar el año por encima de los 158

    El trabajo se desarrolla junto al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), un centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral especializado en delitos tecnológicos, evidencia digital y políticas públicas de ciberseguridad. También participa TikTok Argentina, en el marco de acciones orientadas a promover una ciudadanía digital responsable.

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