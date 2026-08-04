Alerta en San Juan: intensifican la búsqueda de una mujer de 65 años ausente desde el lunes

Las autoridades difundieron la búsqueda de Berta Graciela Manrique, vista por última vez el 3 de agosto. Pidieron a la comunidad aportar cualquier dato que permita establecer su paradero.

Las autoridades provinciales intensificaron por estos momentos la localización de Berta Graciela Manrique, una mujer de 65 años de quien no se tienen noticias desde el pasado lunes 3 de agosto. El caso activó de inmediato los protocolos de búsqueda de personas extraviadas en la provincia.

De acuerdo con la información oficial difundida mediante el programa San Juan Te Busca, se detallaron las características físicas de la mujer para facilitar su reconocimiento por parte de los vecinos:

Manrique mide aproximadamente 1,60 metros, pesa alrededor de 60 kilogramos y es de tez morena, contextura mediana, cabello corto canoso, ojos marrones, rostro ovalado, nariz cóncava y labios delgados. Al momento de ausentarse vestía pantalón negro, campera azul marino y zapatillas negras con suela blanca.