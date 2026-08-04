En la Semana de las Artes, pequeños de San Juan exponen sus trabajos

Tres muestras podrán visitarse hasta el 6 de agosto en el Museo de la Historia Urbana, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cívico.

En la Semana de las Artes, el Museo de la Historia Urbana alberga una de las exposiciones de obras realizadas por estudiantes de primaria, nivel inicial y educación especial.

En el marco de la Semana de las Artes, una impactante muestra simultánea reúne trabajos de estudiantes de nivel inicial, primario y educación especial en el Centro Cívico, el Museo Franklin Rawson y el Museo de la Historia Urbana, donde podrán visitarse hasta el 6 de agosto.

La iniciativa provincial forma parte de un movimiento global de valoración artística. "La Semana de las Artes es una celebración internacional impulsada por la UNESCO que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística, e involucra el diálogo intercultural, la inclusión, la cohesión social", explicó a DIARIO DE CUYO María Isabel Ugalde, supervisora de Zona 1 del área de Educación Plástica. Asimismo, destacó que "todos los años impulsamos este reconocimiento, tanto a los estudiantes como también a la labor de los docentes y al apoyo de los directivos".

Una muestra que inspira Impulsada de manera conjunta por las supervisoras María Isabel Ugalde (Zona 1), Estela Luna (Zona 2) y Emilia Rodríguez (Zona 3), la exposición presenta la producción realizada durante el presente ciclo lectivo, bajo normativa del Ministerio de Educación provincial.

La propuesta artística se articula en torno a tres ejes temáticos fundamentales:

Identidad y raíces: centrado en el arte precolombino y prehispánico argentino y local, para recuperar el patrimonio, valorar la diversidad y fortalecer la cultura.

Maestros de la línea y el color: diseñado para fomentar la exploración de diversos recursos y lenguajes visuales.

Cultura circular - Ecoplástica: orientado a promover la creatividad mediante la reutilización de materiales y el compromiso medioambiental. Las tres exposiciones invitan a la comunidad a presenciar cómo "la identidad es esencia, la línea y el color nuestro lenguaje, y la cultura circular el futuro que construimos".