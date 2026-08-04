En la Semana de las Artes, pequeños de San Juan exponen sus trabajos

En el marco de la Semana de las Artes, una impactante muestra simultánea reúne trabajos de estudiantes de nivel inicial, primario y educación especial en el Centro Cívico, el Museo Franklin Rawson y el Museo de la Historia Urbana, donde podrán visitarse hasta el 6 de agosto.
La iniciativa provincial forma parte de un movimiento global de valoración artística. "La Semana de las Artes es una celebración internacional impulsada por la UNESCO que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística, e involucra el diálogo intercultural, la inclusión, la cohesión social", explicó a DIARIO DE CUYO María Isabel Ugalde, supervisora de Zona 1 del área de Educación Plástica. Asimismo, destacó que "todos los años impulsamos este reconocimiento, tanto a los estudiantes como también a la labor de los docentes y al apoyo de los directivos".
Una muestra que inspira
Impulsada de manera conjunta por las supervisoras María Isabel Ugalde (Zona 1), Estela Luna (Zona 2) y Emilia Rodríguez (Zona 3), la exposición presenta la producción realizada durante el presente ciclo lectivo, bajo normativa del Ministerio de Educación provincial.
La propuesta artística se articula en torno a tres ejes temáticos fundamentales:
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Identidad y raíces: centrado en el arte precolombino y prehispánico argentino y local, para recuperar el patrimonio, valorar la diversidad y fortalecer la cultura.
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Maestros de la línea y el color: diseñado para fomentar la exploración de diversos recursos y lenguajes visuales.
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Cultura circular - Ecoplástica: orientado a promover la creatividad mediante la reutilización de materiales y el compromiso medioambiental.
Las tres exposiciones invitan a la comunidad a presenciar cómo "la identidad es esencia, la línea y el color nuestro lenguaje, y la cultura circular el futuro que construimos".
Centro Cívico - Escuelas de Educación Inicial y Primaria
Museo de la Historia Urbana - Escuelas de Educación Primaria
Museo Franklin Rawson - Escuelas de Educación Primaria y Educación Especial
Un recorrido por las tres sedes
La distribución de los proyectos responde a una logística pensada para integrar a toda la comunidad educativa. Con horarios de visita de 9 a 17:00 h, en el hall del Centro Cívico convergen las producciones de nivel inicial y primario. Por su parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson acoge los trabajos correspondientes a educación primaria y educación especial. Finalmente, en el Museo de la Historia Urbana se exhiben obras de nivel primario, acompañadas por una edición especial de collages que integran creaciones de distintas zonas y establecimientos educativos.