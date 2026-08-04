    • 4 de agosto de 2026 - 18:41

    En la Semana de las Artes, pequeños de San Juan exponen sus trabajos

    Tres muestras podrán visitarse hasta el 6 de agosto en el Museo de la Historia Urbana, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cívico.

    En la Semana de las Artes, el Museo de la Historia Urbana alberga una de las exposiciones de obras realizadas por estudiantes de primaria, nivel inicial y educación especial.

    En la Semana de las Artes, el Museo de la Historia Urbana alberga una de las exposiciones de obras realizadas por estudiantes de primaria, nivel inicial y educación especial.

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    Por Estela Ruiz M.

    En el marco de la Semana de las Artes, una impactante muestra simultánea reúne trabajos de estudiantes de nivel inicial, primario y educación especial en el Centro Cívico, el Museo Franklin Rawson y el Museo de la Historia Urbana, donde podrán visitarse hasta el 6 de agosto.

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    La iniciativa provincial forma parte de un movimiento global de valoración artística. "La Semana de las Artes es una celebración internacional impulsada por la UNESCO que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística, e involucra el diálogo intercultural, la inclusión, la cohesión social", explicó a DIARIO DE CUYO María Isabel Ugalde, supervisora de Zona 1 del área de Educación Plástica. Asimismo, destacó que "todos los años impulsamos este reconocimiento, tanto a los estudiantes como también a la labor de los docentes y al apoyo de los directivos".

    Una muestra que inspira

    Impulsada de manera conjunta por las supervisoras María Isabel Ugalde (Zona 1), Estela Luna (Zona 2) y Emilia Rodríguez (Zona 3), la exposición presenta la producción realizada durante el presente ciclo lectivo, bajo normativa del Ministerio de Educación provincial.

    La propuesta artística se articula en torno a tres ejes temáticos fundamentales:

    • Identidad y raíces: centrado en el arte precolombino y prehispánico argentino y local, para recuperar el patrimonio, valorar la diversidad y fortalecer la cultura.

    • Maestros de la línea y el color: diseñado para fomentar la exploración de diversos recursos y lenguajes visuales.

    • Cultura circular - Ecoplástica: orientado a promover la creatividad mediante la reutilización de materiales y el compromiso medioambiental.

    Las tres exposiciones invitan a la comunidad a presenciar cómo "la identidad es esencia, la línea y el color nuestro lenguaje, y la cultura circular el futuro que construimos".

    Centro Cívico - Escuelas de Educación Inicial y Primaria

    Centro Cívico - Escuelas de Educación Inicial y Primaria

    Museo de la Historia Urbana - Escuelas de Educación Primaria

    Museo de la Historia Urbana - Escuelas de Educación Primaria

    Museo Franklin Rawson - Escuelas de Educación Primaria y Educación Especial

    Museo Franklin Rawson - Escuelas de Educación Primaria y Educación Especial

    Un recorrido por las tres sedes

    La distribución de los proyectos responde a una logística pensada para integrar a toda la comunidad educativa. Con horarios de visita de 9 a 17:00 h, en el hall del Centro Cívico convergen las producciones de nivel inicial y primario. Por su parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson acoge los trabajos correspondientes a educación primaria y educación especial. Finalmente, en el Museo de la Historia Urbana se exhiben obras de nivel primario, acompañadas por una edición especial de collages que integran creaciones de distintas zonas y establecimientos educativos.

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