La cueca tiene campeones y son de San Juan: "los González", una historia de pasión y familia

Fernando González y María José González , un matrimonio del departamento 25 de Mayo , no entran en sus cuerpos de la alegría, y tienen motivos: el fin de semana pasado se consagraron Campeones Nacionales de Cueca , en la Categoría Adulto, tras deslumbrar al jurado del Festival Nacional de Cueca en el predio La Superiora, de Rawson. Pero además, hicieron historia al dejar el máximo galardón en casa, por primera vez en los 8 años de historia del certamen.

Entre pañuelos al aire, sonrisas cómplices y un talento que conmovió a todos, los bailarines -que representaron a la academia Ecos de Santa Lucía - superaron cada etapa, destilando pura pasión cuyana ante delegaciones de todo el país. Organizado por Carlos Márquez, el encuentro reunió a artistas de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén y Río Negro, además de los talentos locales, que subieron a escena las diversas variantes regionales de esta danza, como la serrana y la cordillerana.

El recorrido hacia el título comenzó el sábado con la primera presentación ante un jurado integrado por destacados referentes del folclore nacional como Martín Peralta y Rubén Cáceres, de Córdoba; y Norma Bustos y Segundo Cisterna, de Río Negro. Tras acceder a la semifinal del domingo, la pareja presentó su propuesta: la cueca "Con el Aire", acompañada por la música en vivo de Oscar Peletier. Con esta interpretación avanzaron a la gran final, junto a parejas representantes de Salta y Mendoza, resultando finalmente elegidos como los mejores de la categoría.

" Para nosotros es un gran logro porque hemos aprendido a bailar folclore ya de grandes, siempre bailando desde el corazón . Y en las 8 ediciones que lleva este festival, somos los primeros campeones en la categoría adultos de la provincia de San Juan ", destacó emocionado Fernando a DIARIO DE CUYO.

Fernando (40 años) y María José (46) comenzaron a bailar en 2018 "buscando hacer algo que nos gustara a ambos" , y ahí estuvo el folclore y, especialmente, la cueca cuyana, "una danza que habla sobre el amor y a través de eso nos sentimos identificados", definieron. Con el tiempo, esa búsqueda de un pasatiempo en común se transformó en un proyecto de vida familiar y artístico . Tres veces a la semana viajan desde 25 de Mayo hasta Santa Lucía para ensayar bajo la dirección del profesor Nelson "Toto" Vega , con quien fueron puliendo este sello distintivo que los llevó a la coronación.

"Quizás el jurado valoró nuestra propuesta desde la conexión de la pareja, desde lo que uno proyecta cuando baila, ya que somos pareja de baile pero también matrimonio. Eso te permite proyectar a través de la danza el cariño, el amor, la confianza y la complicidad", comentó Fernando, quien con su pareja ya han representado a la provincia en otros certámenes, "aunque nunca obtuvimos un premio de esta magnitud". "Nuestro fuerte en la cueca es la elegancia, ya que nuestra propuesta está basada en los años '30 y las características son la elegancia, el respeto y la pasión por nuestro folclore", precisó.

Cueca que trasciende generaciones

La pasión por la danza no se limita a la pareja, sino que atraviesa y une a toda la familia. Sus dos hijas pequeñas -Maria Victoria y Emilia Monserrat- también forman parte de la institución y compiten en sus respectivas categorías. En la edición anterior del concurso, María Victoria se consagró Campeona Nacional Infantil de cueca, mientras que este año la menor, Emilia, logró llegar a la final en la zona cuyana en su primera participación.

Folclore y familia: Fernando y María José, flamantes Campeones Nacionales de Cueca, con sus hijas Victoria y Emilia

Con logros y amor por lo que hacen, "los González" se proponen continuar difundiendo las tradiciones locales: "Sí, falta difusión. Nos ha tocado participar en festivales donde se reúnen las provincias de todo el país y había bailarines que, cuando nos veían bailar cueca, nos preguntaban qué danza era", testimonió. Pero también buscan demostrar que no hay límites de edad para alcanzar las metas.

"Esto es un premio al esfuerzo y la dedicación que hacemos para ensayar y competir. Es un logro que uno obtiene de grande y eso hace que se disfrute más", expresó Fernando. "Nuestra misión es impulsar a los más jóvenes, mostrar que nuestra cueca cuyana es hermosa y transmitir a los más grandes que nunca dejen de creer que sí se puede", acotó antes de asegurar que "como familia, aparte de correr sangre por nuestras venas, corre cueca cuyana".