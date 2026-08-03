    • 3 de agosto de 2026 - 22:27

    San Juan volverá a ser sede del Festival de Mimo en septiembre

    La tercera edición del MimoFest recibirá a cinco elencos que harán las delicias de grandes y chicos con su arte y sus ocurrencias.

    El Festival de Mimo de San Juan recibirá a El Gran Merlot, de la compañía santafecina Kachivachis, entre otras.&nbsp;

    El Festival de Mimo de San Juan recibirá a El Gran Merlot, de la compañía santafecina Kachivachis, entre otras. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con funciones escolares y espectáculos llenos de imaginación, el 7 y 8 de septiembre San Juan albergará el Tercer Festival Nacional "MimoFest San Juan 2026". En esos dos días, el Cine Teatro Municipal de Capital recibirá sus puertas a elencos provenientes de distintos puntos del país.

    Leé además

    El tributo a Leonardo Fabio abrirá con Nazareno Cruz y el Lobo.

    Homenaje a Leonardo Favio en el Cine Teatro Municipal de Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Echarri habló con DIARIO DE CUYO en el marco de la gira nacional de Maldita Felicidad;  y abordó temas personales, laborales y políticos. 

    Pablo Echarri: "Cada vez estoy más decidido a no dejar la política"

    Por Estela Ruiz M.

    Con vistosas puestas en escena pensadas para conectar con la platea a través de la gestualidad, la pantomima y la comedia, la grilla reúne obras de destacadas compañías teatrales de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, en el marco de esta propuesta que fue seleccionada por Ley de Mecenazgo, con patrocinio de Señor González.

    La programación del Festival de Mimo

    Gioco, de Buenos Aires, será el encargado de abrir el MimoFest

    Gioco, de Buenos Aires, será el encargado de abrir el MimoFest

    Lunes 7 de septiembre

    • 10:00 h: Pum Flin Paf! – Cía. Gioco (Buenos Aires)

    • 15:00 h: Crepes – Cía. Tespis (Buenos Aires)

    • 15:00 h: La comicidad en una valija – Roque Clown (Mendoza)

    Martes 8 de septiembre

    • 10:00 h: Aventuras a todo terreno – Cía. Les Arbres (Mendoza)

    • 15:00 h: El gran Merlot – Cía. Kachivachis (Santa Fe)

    Datos del encuentro

    • Lugar: Cine Teatro Municipal (Mitre pasando Mendoza)

    • Entradas anticipadas: $10.000

    • Reservas: vía WhatsApp al 2644598225

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    marc anthony en argentina 2026: comenzo la preventa de entradas para su show en el movistar arena

    Marc Anthony en Argentina 2026: comenzó la preventa de entradas para su show en el Movistar Arena

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lali anunció su tercer River y confirmó la venta de entradas

    Lali anunció un tercer River para despedir su gira y confirmó cuándo salen las entradas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Antes de armar valijas, La Pericana dará un show pro-viaje en el Teatro Kummel, de Rawson.

    La Pericana representará a San Juan en un encuentro nacional de murgas, en Buenos Aires

    Por Estela Ruiz M.
    La Joaqui y Luck Ra.

    La Joaqui rompió el silencio tras su separación de Luck Ra: "Quiero hablar desde el amor"

    Por Redacción Diario de Cuyo