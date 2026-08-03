San Juan volverá a ser sede del Festival de Mimo en septiembre

Con funciones escolares y espectáculos llenos de imaginación, el 7 y 8 de septiembre San Juan albergará el Tercer Festival Nacional "MimoFest San Juan 2026" . En esos dos días, el Cine Teatro Municipal de Capital recibirá sus puertas a elencos provenientes de distintos puntos del país.

Con vistosas puestas en escena pensadas para conectar con la platea a través de la gestualidad, la pantomima y la comedia, la grilla reúne obras de destacadas compañías teatrales de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, en el marco de esta propuesta que fue seleccionada por Ley de Mecenazgo, con patrocinio de Señor González.