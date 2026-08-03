Marc Anthony en Argentina 2026: comenzó la preventa de entradas para su show en el Movistar Arena

La expectativa llegó a su fin para los fanáticos de la música latina. Este lunes a las 16:00 horas se puso en marcha oficialmente la preventa de entradas para el esperado show que Marc Anthony dará en la Argentina.

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El icónico artista puertorriqueño se presentará el próximo 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en lo que será una nueva visita al país. Con una trayectoria de más de tres décadas y un repertorio plagado de éxitos globales, el "Rey de la salsa" promete una noche inolvidable en su reencuentro con el público local.

La etapa de preventa exclusiva está destinada a los clientes del Banco Nación con tarjeta Visa, quienes tienen la oportunidad de adquirir sus ubicaciones en hasta 6 cuotas sin interés.

Venta General: Se habilitará a partir del martes 4 de agosto a las 16:00 (o una vez agotado el cupo de preventa), abriendo el acceso para todos los medios de pago.

Precios de las entradas: Los valores iniciales de los tickets parten desde los $90.000 (a dichos montos se les debe sumar el costo por servicio de la ticketera oficial).

Un repaso por los grandes éxitos de una leyenda viva

El show en el Movistar Arena recorrerá los hits indiscutidos que marcaron generaciones y posicionaron a Marc Anthony como el artista de salsa más exitoso de la industria. Con múltiples álbumes multi platino y una conexión única con sus seguidores, el cantante volverá a brillar en los escenarios argentinos.