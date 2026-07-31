    • 31 de julio de 2026 - 19:22

    "Bajalo Ya!": lanzan una herramienta clave en Argentina para frenar la viralización de imágenes de menores

    La Fundación Red por la Infancia presentó "Bajalo Ya!", un nuevo sistema digital que busca combatir de forma urgente la viralización de fotos y vídeos de carácter sexual de niñas, niños y adolescentes en internet.

    La Fundación Red por la Infancia presentó Bajalo Ya!
    La Fundación Red por la Infancia presentó "Bajalo Ya!"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa surge como la adaptación local de la reconocida herramienta internacional Take It Down, creada originalmente por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, frente al alarmante incremento de casos de difusión de contenido íntimo no consentido, un problema agravado en los últimos tiempos por el uso de tecnologías de manipulación digital e inteligencia artificial.

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    Cómo funciona "Bajalo Ya!" sin exponer la privacidad

    Uno de los aspectos más innovadores y seguros del sistema es que la imagen original nunca se traslada ni se sube a servidores externos.

    El procedimiento técnico opera mediante los siguientes pasos:

    Generación de huella digital: El sistema procesa el archivo directamente desde el dispositivo del usuario para extraer una "huella digital" (un código hash único e irrepetible).

    Detección en plataformas: Con ese código numérico —y sin necesidad de almacenar el archivo gráfico—, las distintas plataformas digitales pueden identificar el contenido y proceder a borrarlo o impedir que vuelva a circular de manera inmediata.

    Concientización y apoyo adolescente

    El lanzamiento de la herramienta estuvo acompañado por una fuerte campaña de difusión orientada a los jóvenes. Se desarrolló un spot audiovisual en conjunto con adolescentes de la Fundación Puerta 18, que cuenta con el apoyo de la Fundación IRSA y APSA Media para su proyección en espacios públicos y centros comerciales. El personaje central de la campaña es un osito que protege sus partes íntimas, un símbolo pensado para apelar al cuidado de la privacidad y el respeto por el cuerpo.

    "Frente a estas situaciones, es fundamental que chicas y chicos sepan que no están solos y que existen herramientas concretas para remover este contenido y frenar su viralización", destacó Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia.

    Por su parte, Paula Solsona, directora ejecutiva de Fundación IRSA, valoró el enfoque participativo del proyecto: "Las mejores soluciones surgen cuando se construyen de manera colaborativa. Por eso nos llena de orgullo acompañar esta iniciativa, donde fueron las y los jóvenes quienes crearon un mensaje pensado para otros adolescentes desde sus propios lenguajes y experiencias".

    La herramienta ya se encuentra integrada dentro de ReConectate, la plataforma oficial de Red por la Infancia diseñada para ofrecer asesoramiento, contención y recursos preventivos a familias, docentes y referentes afectivos frente a los riesgos en entornos digitales.

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