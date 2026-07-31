Confirman pago extra de $56.901 de ANSES: cómo cobrarlo

El presidente Javier Milei confirmó a través de ANSES la actualización del subsidio destinado a respaldar el crecimiento de los niños durante los primeros años de vida. Tras oficializarse que la inflación de junio se ubicó en el 1,9% , el Gobierno aplicará este ajuste automático sobre el Complemento Leche de la seguridad social, transfiriéndose de forma directa a las cajas de ahorro de los beneficiarios.

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Esta medida busca garantizar la provisión de alimentos esenciales y fórmulas lácteas en los hogares que perciben prestaciones sociales sin empleo formal. Los depósitos del extra para la AUH en agosto se realizarán en la misma cuenta bancaria de la prestación principal, agilizando la libre disponibilidad de los fondos sin necesidad de gestiones presenciales.

Este plus económico de $56.901 netos por menor a cargo forma parte del programa integral Plan de los Mil Días. Está destinado de forma exclusiva a las embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a las madres o tutores titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que tengan a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive.

El beneficio se aplica de oficio de forma individual por cada hijo que cumpla el rango etario establecido. De esta manera, si en un mismo núcleo familiar conviven dos menores de 3 años registrados ante el organismo previsional, la madre percibirá un monto total acumulado de $113.802 netos en mano por este concepto específico.

La asignación de este plus monetario se otorga de manera automática mediante el cruce de las bases de datos del Estado nacional, por lo que no requiere ningún trámite o inscripción presencial. Los fondos seizan directamente en la misma tarjeta de débito y caja de ahorro donde la titular percibe mensualmente la asignación regular.

En los casos donde el niño cumpla con la edad requerida pero el plus no se acredite, la madre puede ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para revisar el apartado "Hijos y Familia". Desde allí se puede constatar que la vinculación del menor esté aprobada o subir una fotografía nítida de la partida de nacimiento para destrabar el cobro.

¿El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar?

El extra de $56.901 del Plan Mil Días es totalmente acumulable con los haberes de la AUH y con las partidas mensuales de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, quedan excluidos de este plus los trabajadores registrados en relación de dependencia y los monotributistas del sistema SUAF tradicional, focalizando la asistencia estatal en los sectores sin ingresos formales.

Al unificarse todas las transferencias sociales en un mismo día de cobro, una madre con un bebé menor a 3 años recibirá de forma directa el haber neto de la AUH ($120.689,52), la Tarjeta Alimentar ($72.250) y el Complemento Leche ($56.901), alcanzando un pozo total de libre disponibilidad que refuerza el presupuesto familiar.

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El monto del Complemento Leche se acreditará de forma paralela con el calendario general de la asignación por hijo: