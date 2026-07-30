Denunciaron a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, por abuso sexual

Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la denunciante tenía aproximadamente 13 años, en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, de esa localidad del partido de La Matanza.

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina quedó en el centro de la escena judicial tras ser denunciado penalmente por abuso sexual. La presentación fue realizada por una prima del mediático, quien lo acusa de haber cometido el delito cuando ambos eran menores de edad.

Los detalles de la denuncia De acuerdo con la información judicial la causa se originó a partir del relato de la denunciante, quien aseguró que los hechos ocurrieron en el ámbito familiar.