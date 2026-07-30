Denunciaron a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, por abuso sexual

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina quedó en el centro de la escena judicial tras ser denunciado penalmente por abuso sexual. La presentación fue realizada por una prima del mediático, quien lo acusa de haber cometido el delito cuando ambos eran menores de edad.
Los detalles de la denuncia
De acuerdo con la información judicial la causa se originó a partir del relato de la denunciante, quien aseguró que los hechos ocurrieron en el ámbito familiar.
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El contexto temporal: Según consta en el expediente, el episodio se habría registrado años atrás, cuando Thiago Medina tenía 17 años y la víctima también era menor de edad, aprovechando una ocasión en la que él se había quedado a dormir en su vivienda.
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El avance judicial: La denuncia fue formalizada ante la Justicia y quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, el caso cuenta con el seguimiento y la intervención de la Secretaría de la Mujer del partido de La Matanza.
Por el momento, los investigadores avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades del caso, mientras que la defensa del ex hermanito aún no emitió un comunicado oficial al respecto.