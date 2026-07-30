El autor del disparo habría sido el novio de la abuela, quien se encuentra detenido.

Un nene de 3 años recibió un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido- Foto: lmneuquen

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Un nene de 3 años de Plottier permanece internado en el hospital Castro Rendón tras recibir un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido calibre 6,5 milímetros, en la provincia de Neuquen. Debido a la gravedad de la lesión, el pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente y, hasta este jueves por la mañana, la Fiscalía aguardaba la evolución de su estado de salud para definir cómo continuará la investigación.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2 de Plottier. Según el parte policial, alrededor de las 16.30 la Comisaría Séptima tomó conocimiento de que un menor había sido trasladado desde el hospital de Plottier al Castro Rendón con una lesión compatible con un disparo de arma de aire comprimido en la zona cervical.

De acuerdo con la información brindada por la médica de guardia, el niño ingresó al hospital de Plottier cerca de las 15.15 acompañado por dos mujeres. Presentaba una herida en el cuello con riesgo de compromiso medular, por lo que fue estabilizado y derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la capital neuquina.