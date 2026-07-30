Un nene de 3 años recibió un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido

Un nene de 3 años de Plottier permanece internado en el hospital Castro Rendón tras recibir un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido calibre 6,5 milímetros, en la provincia de Neuquen. Debido a la gravedad de la lesión, el pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente y, hasta este jueves por la mañana, la Fiscalía aguardaba la evolución de su estado de salud para definir cómo continuará la investigación.
El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2 de Plottier. Según el parte policial, alrededor de las 16.30 la Comisaría Séptima tomó conocimiento de que un menor había sido trasladado desde el hospital de Plottier al Castro Rendón con una lesión compatible con un disparo de arma de aire comprimido en la zona cervical.
De acuerdo con la información brindada por la médica de guardia, el niño ingresó al hospital de Plottier cerca de las 15.15 acompañado por dos mujeres. Presentaba una herida en el cuello con riesgo de compromiso medular, por lo que fue estabilizado y derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la capital neuquina.
En una primera reconstrucción de los hechos, la madre del menor manifestó que el novio de la abuela del niño se encontraba manipulando y limpiando un rifle de aire comprimido cuando se produjo el disparo que impactó en la nuca del pequeño. Sin embargo, desde la Fiscalía aclararon a LM Neuquén que esa versión forma parte de la investigación y que, por el momento, no puede afirmarse que se haya tratado de un accidente.