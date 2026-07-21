Hallazgo prehistórico en Neuquén: creyó encontrar un huevo de dinosaurio, pero era un gliptodonte

Un descubrimiento casual sorprendió a los especialistas en paleontología . Jorge Necul, vecino de Mariano Moreno, encontró en una barranca del Valle del Covunco, en Neuquén , los restos de un gliptodonte que vivió durante el Pleistoceno y que podría ser uno de los ejemplares más completos hallados en la provincia.

La historia comenzó cuando Necul observó una estructura redondeada que sobresalía del terreno. Por su forma, creyó que podía tratarse de un huevo de dinosaurio y grabó un video señalando el objeto. El análisis posterior determinó que eran placas de la coraza de un enorme mamífero prehistórico.

Jorge Necul creyó inicialmente que había encontrado un huevo de dinosaurio, pero los especialistas confirmaron que se trataba de la coraza de un gliptodonte.

El silencio del Valle del Covunco fue interrumpido por un descubrimiento que ya da que hablar en círculos geológicos y paleontológicos. pic.twitter.com/X5U4GRM5hP

Alberto Garrido, geólogo y director del Museo Provincial de Ciencias Naturales Juan Olsacher, explicó que el descubrimiento es excepcional porque los restos de estos animales son frecuentes en la región pampeana, pero resultan poco habituales en el centro de Neuquén .

El ejemplar conserva una parte importante de la coraza y varios huesos asociados. Por ese motivo, Garrido consideró que podría tratarse de uno de los gliptodontes más completos encontrados en territorio neuquino , aunque todavía será necesario extraerlo y estudiarlo en profundidad.

El hallazgo también generó sorpresa por el tipo de terreno donde apareció. Los primeros análisis lo ubicaban en la Formación La Bardita, cuyos sedimentos tienen alrededor de 12 millones de años. Sin embargo, el estudio de las pequeñas placas de la coraza modificó esa hipótesis.

Las evaluaciones preliminares indican ahora que el animal pertenecería al Pleistoceno y tendría entre 700.000 y un millón de años de antigüedad. Los restos aparecieron en un depósito que no figuraba en los mapas geológicos conocidos de ese sector.

“Esto nos obliga a reescribir la geología en este sector de Neuquén”, señaló Garrido al describir la importancia científica del descubrimiento. El fósil podría aportar información sobre la fauna y el ambiente que existieron en el Valle del Covunco durante la era glacial.

Los restos del gliptodonte aparecieron en un depósito que no estaba registrado en los mapas geológicos del Valle del Covunco.

Los datos principales del hallazgo

Lugar: Valle del Covunco, cerca de la localidad neuquina de Mariano Moreno.

Valle del Covunco, cerca de la localidad neuquina de Mariano Moreno. Descubridor: Jorge Necul, vecino de la zona.

Jorge Necul, vecino de la zona. Animal: un gliptodonte, mamífero prehistórico emparentado con los armadillos.

un gliptodonte, mamífero prehistórico emparentado con los armadillos. Antigüedad estimada: entre 700.000 y un millón de años.

entre 700.000 y un millón de años. Estado de conservación: gran parte de la coraza y varios huesos asociados.

gran parte de la coraza y varios huesos asociados. Importancia: podría ser uno de los ejemplares más completos encontrados en Neuquén.

podría ser uno de los ejemplares más completos encontrados en Neuquén. Próximo paso: retirar el fósil y trasladarlo para su preparación y estudio científico.

Cómo era este gigante acorazado

Los gliptodontes fueron grandes mamíferos herbívoros emparentados con los actuales armadillos, piches y peludos. Tenían el cuerpo protegido por una gruesa coraza compuesta por placas óseas, además de estructuras defensivas en la cabeza y la cola.

A diferencia de algunos armadillos modernos, no podían enrollarse para protegerse porque su caparazón era completamente rígido. Algunas especies alcanzaban un tamaño comparable al de un automóvil pequeño y podían superar las dos toneladas de peso.

Su alimentación estaba compuesta principalmente por pastos y vegetación baja. Estos animales evolucionaron en Sudamérica y se extendieron posteriormente hacia otras regiones del continente americano, antes de desaparecer hacia el final de la última era glacial.

La primera confusión de Necul quedó descartada cuando los especialistas observaron el tamaño y la estructura de las placas. Garrido explicó que incluso los huevos de dinosaurio más grandes conocidos eran mucho más pequeños que la formación que sobresalía de la barranca.

Los gliptodontes eran mamíferos herbívoros acorazados, emparentados con los armadillos y capaces de alcanzar el tamaño de un automóvil pequeño.

¿Podría tratarse de una nueva especie?

Los investigadores señalaron que todavía es temprano para establecer con precisión a qué especie pertenece el ejemplar. Esa respuesta solamente podrá obtenerse después de retirar los restos, limpiar los huesos y efectuar comparaciones anatómicas en el laboratorio.

De confirmarse que presenta características diferentes de las especies ya conocidas, el fósil podría representar una especie nueva para la ciencia. Incluso existe la posibilidad de que reciba un nombre relacionado con el lugar del hallazgo o con la persona que lo descubrió, aunque por ahora se trata únicamente de una hipótesis preliminar.

El clima complica la extracción del fósil

El equipo del Museo Olsacher ya comenzó a organizar el operativo para retirar el material. Los especialistas deben definir qué herramientas utilizarán, cuántas personas participarán y cómo protegerán el ejemplar para evitar daños durante el traslado.

Uno de los principales desafíos será el clima. La técnica de extracción requiere cubrir las piezas con yeso, formando una protección rígida que permita moverlas sin que se quiebren. La lluvia, la humedad o las temperaturas extremadamente bajas podrían impedir que el material fragüe correctamente.

Por esa razón, el equipo trabaja con distintas alternativas y espera una ventana de condiciones favorables para intervenir de manera continua. La prioridad es evitar que el fósil permanezca expuesto durante demasiado tiempo y garantizar su conservación.

El destino definitivo del ejemplar todavía deberá ser resuelto por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de Neuquén. Antes de tomar esa decisión, los científicos buscarán extraerlo, prepararlo y determinar con mayor precisión su antigüedad, especie y relevancia paleontológica.

Fuentes: LM Neuquén