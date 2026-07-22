Dolor e indignación: se enteraron por redes del suicidio de su hijo y afirman que lo sepultaron sin avisarles

La familia de Salvador Ferreira denunció una serie de presuntas irregularidades tras el suicidio del hombre de 38 años, ocurrido el pasado miércoles en Cutral Co, Neuquén . Según relató Juan José Ferreira, hermano de la víctima y abogado de la familia, nunca fueron notificados oficialmente del fallecimiento y se enteraron por publicaciones en redes sociales, cuando comenzaron a recibir mensajes de condolencias.

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"Nos enteramos por medio de redes sociales. Muchos de mis hermanos empezaron a recibir mensajes de pésame y no entendíamos nada. Hasta que encontramos la necrológica en Instagram y ahí pudimos ver que había muerto Salvador", afirmó, en diálogo con LM Neuquén.

De acuerdo con su testimonio, luego de conocer la noticia, la familia se dirigió al domicilio donde había sido encontrado el cuerpo y posteriormente a la funeraria. Allí les informaron que Salvador había muerto por ahorcamiento mecánico y que el cuerpo ya había sido trasladado al cementerio.

Cuando llegaron al lugar, alrededor de las 17.30 del mismo día del fallecimiento, aseguraron que el entierro ya se había realizado: tan solo 7 horas después de haber sido encontrado.

Ferreira sostuvo que ninguna autoridad se comunicó con los familiares antes del sepelio y que todas las decisiones fueron tomadas por personas que, según dijo, eran desconocidas para ellos.

"Todo el trámite fue efectuado por personas que son ajenas a la familia, nunca los habíamos conocido antes. Ellos se apropiaron de toda la situación y tampoco tuvieron ningún tipo de decoro en intentar localizar a la familia", afirmó.

Según contó, quien habría autorizado para retirar el cuerpo fue la mujer encargada del edificio donde Salvador fue encontrado. El hombre vivía en ese lugar y también cuidaba a un adulto mayor en el mismo domicilio. Además, encargaron identificarlo a quien sería el jefe del fallecido.

A partir de ese momento, explicó que comenzaron a solicitar explicaciones tanto a la Policía como al Ministerio Público Fiscal.

El reclamo por la investigación

Según indicó, al día siguiente fueron recibidos en la Comisaría 14 por un oficial que, de acuerdo con su relato, les explicó "con un lenguaje muy burocrático" cómo había sido el procedimiento policial.

En ese contexto, el oficial, que supuestamente habría estado presente en el operativo, les manifestó que el médico forense determinó en el lugar que la muerte había sido por "asfixia mecánica" y que, por ese motivo, no se consideró necesaria la realización de una autopsia. La familia cuestiona esa decisión.,

"La autopsia siempre se debe hacer. Siempre, siempre. Para descartar cualquier circunstancia", sostuvo Ferreira. También afirmó que durante la reunión solicitaron explicaciones sobre por qué nunca fueron buscados para informarles el fallecimiento.

Por otro lado, relató que cuando se presentaron en fiscalía no los atendió quien era la fiscal de turno al momento que hallaron a su hermano, sino una asistente letrada "que no tenía idea de nada"

Cuestionamientos al procedimiento

Otro de los puntos que planteó la familia es que, según Ferreira, el cuerpo fue tratado como si no tuviera familiares. "Mi hermano tenía familia. No era una persona indigente", expresó.

En ese sentido, aseguró que tanto él como sus padres son conocidos en Cutral Co y Plaza Huincul y que, a su entender, hubiera sido sencillo ubicarlos. "Mi papá fue profesor de educación física desde el '82 y mi mamá fue maestra jardinera durante muchos años. En la localidad nos conocen", señaló.

Ferreira afirmó también que un peluquero ubicado frente al domicilio donde ocurrió el hecho conocía tanto a Salvador como a toda la familia y que nunca fue consultado durante el procedimiento. "Creyó que había fallecido el señor mayor al que Salvador cuidaba", relató.

Además, cuestionó la versión que afirma que su hermano se encontraba en situación de calle. Según contó, Salvador trabajaba en el gimnasio Black Gym, tarea que le apasionaba y se estaba quedando en la casa donde falleció.

Qué pide la familia

El principal reclamo apunta ahora a que se investigue minuciosamente dónde falló el procedimiento y que se realicen las actuaciones que no se hicieron en tiempo y forma. Ferreira hizo el pedido público de tres acciones concretas: "exhumación del cuerpo, necropsia y que se compruebe cuál fue la causa de la muerte. Después, que se determinen las responsabilidades de todos los que intervinieron".

También cuestionó la actuación de los organismos que participaron en el procedimiento y advirtió que, si no obtienen respuestas en el corto plazo, evaluarán presentarse formalmente como querellantes en la causa para impulsar las medidas.

"No podemos dejar pasar esto. Si nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquier ciudadano", afirmó. Pese a sus críticas hacia las instituciones, destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos e instituciones de Cutral Co.

"Hemos recibido mucha colaboración por parte de instituciones de públicas como la Municipalidad de Cutral Co, Desarrollo Social, el cementerio de Cutral Co, que nos ha dado mucha información en cuanto a lo que fue sucediendo en ese mismo día. Los vecinos se han comportado de una forma excelente. Muchísima gente sabía que Salvador tenía familia. Era muy difícil que no nos encontraran", concluyó.

LM Neuquén