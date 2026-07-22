    • 22 de julio de 2026 - 13:17

    Detuvieron en Pocito a un condenado que era buscado tras perder las salidas transitorias

    El hombre, de 29 años, fue capturado durante un allanamiento en el barrio Teresa de Calcuta y reingresado al Servicio Penitenciario Provincial.

    El hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

    El hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 29 años que tenía una orden de captura vigente fue detenido durante las primeras horas de este miércoles en el departamento Pocito. El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5.

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    La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación.

    En el inmueble, los investigadores localizaron y aprehendieron al sospechoso, identificado por su apellido como Vildozo. Sobre él pesaba un pedido de captura luego de que la Justicia resolviera revocar el beneficio de salidas transitorias que le había sido concedido.

    Según la información policial, el hombre se encontraba cumpliendo una condena efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial por el delito de robo agravado por escalamiento.

    Tras su captura y siguiendo las directivas del juzgado interviniente, Vildozo fue trasladado nuevamente al penal, donde quedó alojado para continuar cumpliendo la pena impuesta.

    Fuente: Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

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