    • 21 de julio de 2026 - 14:24

    Orrego encabezó un nuevo operativo San Juan Cerca en Pocito con más servicios para los vecinos

    El operativo provincial incorporó asesoramiento para la regularización dominial de viviendas y estudios preventivos contra el cáncer. Además, Marcelo Orrego entregó 875 pares de anteojos del programa Te Veo Bien.

    El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Pocito.

    El gobernador Marcelo Orrego visitó el departamento Pocito.

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    El gobernador Marcelo Orrego recorrió una nueva edición del operativo San Juan Cerca en Pocito, una herramienta que acerca el Estado a los vecinos y que, en esta oportunidad, sumó nuevas prestaciones vinculadas a la regularización dominial de viviendas y a la prevención de enfermedades oncológicas, ampliando así el acceso a derechos y servicios esenciales para la comunidad.

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    La jornada se desarrolló en la Escuela Especial India Mariana y reunió a distintas áreas del Gobierno provincial para brindar atención, asesoramiento y soluciones concretas en un mismo espacio, evitando traslados y facilitando la realización de trámites.

    Acompañaron al gobernador la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone; el subsecretario Miguel Blanquier; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

    Durante la visita, el mandatario destacó la importancia de acercar el Estado a cada departamento, promoviendo políticas públicas que simplifiquen gestiones y mejoren la calidad de vida de los sanjuaninos.

    Entre las novedades de esta edición, se incorporó asesoramiento para la regularización dominial de viviendas. Equipos profesionales de la Asesoría Letrada General y Control de Legalidad brindaron orientación sobre los requisitos y la documentación necesaria para avanzar en la escrituración de inmuebles.

    Este servicio está destinado a adjudicatarios o herederos de viviendas del IPV, residentes en Lotes Hogar, ocupantes de terrenos fiscales y también a personas que habitan una vivienda única emplazada en terrenos privados desde antes de 2006, permitiéndoles iniciar o avanzar en los procesos de regularización de su situación habitacional.

    Asimismo, y como prestación especial dentro del operativo, el Programa Onco San Juan junto a la Fundación del Sanatorio Argentino realizaron estudios ginecológicos y controles preventivos para la detección temprana de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. La atención estuvo destinada a mujeres de entre 14 y 70 años, sin necesidad de turno previo, favoreciendo el acceso a controles fundamentales para el cuidado de la salud.

    Entrega de anteojos: más de 3.000 pares en lo que va del 2026

    En el marco de la visita a Pocito, el gobernador también encabezó una nueva entrega de anteojos del programa Te Veo Bien, impulsado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

    En esta oportunidad se otorgaron 875 pares de lentes que beneficiarán a 672 personas que participaron de los operativos oftalmológicos realizados en el departamento. Los anteojos fueron confeccionados según las necesidades de cada paciente, incluyendo lentes para visión cercana y lejana, bifocales y fotocromáticos.

    Con esta entrega, el Gobierno de San Juan alcanzó los 3.138 pares de anteojos entregados durante 2026, beneficiando a 2.457 sanjuaninos de distintos departamentos de la provincia. La iniciativa forma parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a la salud visual, especialmente para quienes no cuentan con cobertura social, contribuyendo a mejorar su autonomía, bienestar y calidad de vida.

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