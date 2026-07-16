Orrego visitó Frutandina, una de las principales exportadoras de pasas de San Juan

Durante la visita del gobernador, presentaron algunas inversiones realizadas en esta empresa con líneas promovidas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

El gobernador Marcelo Orrego, junto al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios visitaron Frutandina y conocieron algunas inversiones recientemente realizadas.

De acuerdo con lo expresado por los representantes de la pasera, la Línea BID de Banco Credicoop y la línea de Banco San Juan de 2024 les permitieron invertir en tres ejes fundamentales.

Como la planta industrial de Albardón se encuentra abastecida por energía limpia y renovable, con el objetivo de reducir la huella de carbono de esta empresa, Frutandina dispuso $53 millones otorgados por Fiduciaria San Juan para la adquisición de paneles fotovoltaicos.

En cuanto a infraestructura, la línea de Agencia Calidad San Juan otorgada a través de Banco San Juan les proporcionó $200 millones que fueron destinados a galpones. Además, un crédito de $60 millones proporcionado a través de Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, mediante Banco Credicoop, les permitió comprar una báscula.

Frutandina es una empresa familiar, especialista en la elaboración de pasas de uva de calidad Premium. Nacida en San Juan en 1961 bajo el nombre de Pasandina S.R.L., consolidándose en 1985 como Frutandina S.A., tras la fusión con Río Castaño S.R.L. por parte de la Familia Huertas. Radicada en Albardón, combina las condiciones naturales únicas de la tierra sanjuanina (clima seco con amplitudes térmicas de -6°C a 45°C, suelos ricos y riego del deshielo de la Cordillera) con un proceso industrial de vanguardia.