    • 6 de julio de 2026 - 15:47

    El Gobierno de San Juan conmemorará el Día de la Independencia sin desfile y con una noche de gala

    Como sucedió el año pasado, el Gobierno de San Juan no realizará el desfile cívico-militar para conmemorar el Día de la Independencia.

    En el 2024 se hizo el último desfile que organizo el Gobierno de San Juan por el Día de la Independencia.

    En el 2024 se hizo el último desfile que organizo el Gobierno de San Juan por el Día de la Independencia.

    Foto:

    Archivo
    Por Fabiana Juarez

    El Gobierno de San Juan dio a conocer la grilla de actividades que realizará para conmemorar el 210º aniversario del Día de la Independencia. Una función de Gala en la previa del miércoles 8 de julio y actos protocolares el 9 de julio forma parte de la celebración oficial que, como el año pasado no incluirá un desfile cívico-militar.

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    Desde Gobierno informaron que este año, tal como ocurrió en el 2025, no habrá un desfile cívico-militar para conmemorar el Día de la Declaración de la independencia. El fundamento: los alumnos ya están de vacaciones de invierno y no se buscar alterar su descanso, y las bajas temperaturas.

    Actividades conmemorativas del Gobierno de San Juan

    Como ya se anunció, este miércoles 8 de julio se realizará la Gala del 9 de Julio, que en esta oportunidad presentará la obra "El Grito Sagrado" en el Teatro del Bicentenario. La propuesta artística, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, contará con dos funciones programadas para los días 8 y 9 de julio, ambas a las 20,30.

    Mientras que el 9 de julio se realizarán los actos protocolares para conmemorar esta fecha patria:

    • 10,45: arribo del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, presentación del jefe de Tropas, revista y saludos.
    • 10,50: colocación de ofrendas de laureles en homenaje al ilustre dominico Fray Justo Santa María de Oro, en la Plaza 25 de Mayo.
    • 11: tedeum en la Iglesia Catedral, oficializado por el obispo de San Juan, Jorge Lozano.

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