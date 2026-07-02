Fecovita y productores llegaron a un acuerdo: intervino el Gobierno provincial para definir el precio de la uva

Funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recibieron el pasado viernes a productores y viñateros. En esa reunión se acordó que el Gobierno de San Juan iba a acompañar para buscar una solución.

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Después del reclamo de los productores por el incumplimiento de pago por parte de los compradores de la mostera MCA durante la cosecha, el Gobierno de San Juan intercedió para evitar el conflicto.

En primer lugar, la empresa accedió a reunirse con los productores. Luego, funcionarios provinciales dialogaron con miembros de Fecovita y, después de tratativas durante el fin de semana, llegaron a un acuerdo de precios.

Lo dispuesto luego de las reuniones es que se abonará en $255 la uva tinta y $185 la blanca. Es importante destacar que comisionistas de la empresa dieron a entender que pagarían en torno a los $300, pero luego desde Fecovita ofrecieron el precio a $200, lo que causó el malestar por parte de los productores.