Vacaciones de invierno: en el Centro Cívico los niños podrán desde hacer experimentos hasta practicar yoga

Las vacaciones de invierno representan un desafío para los padres que buscan actividades atractivas y accesibles para los más chicos. Con esto en mente, el Gobierno de San Juan diseñó una propuesta diferente que le cambiará la cara al Centro Cívico: el hall de la planta baja del se convertirá en una gigantesca sala de juegos, arte y ciencia.

Se trata de un ciclo de cuatro jornadas recreativas y gratuitas destinadas a niños y niñas de 6 a 11 años . Las actividades se desarrollarán los días lunes 6 y 13, y los miércoles 8 y 15 de julio , en un esfuerzo conjunto articulado por diversas direcciones del Ministerio de Familia y del Ministerio de Turismo.

La propuesta busca que los chicos aprendan jugando, descubran nuevas habilidades y compartan un espacio de sociabilización durante sus mañanas libres.

Las jornadas están pensadas para que los chicos no se aburran ni un solo segundo. El punto de encuentro será a las 8,45 para la acreditación y entrega de etiquetas identificatorias. Las actividades se extenderán hasta pasadas las 12:45 .

Durante casi cuatro horas, los participantes rotarán por un circuito de cinco propuestas diferentes , con una duración aproximada de 45 minutos cada una:

Yoga Kids (Viaje hacia la calma): acargo de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, los chicos comenzarán la mañana con posturas corporales y juegos de respiración. Una invitación divertida al movimiento y al autoconocimiento.

acargo de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, los chicos comenzarán la mañana con posturas corporales y juegos de respiración. Una invitación divertida al movimiento y al autoconocimiento. Taller "Palabras Semillas": coordinado por la Dirección de Personas con Discapacidad, se trabajará con un cuento homónimo escrito por Paula Moreno, titular del área. La actividad busca reflexionar sobre el impacto de lo que decimos y el respeto mutuo. La teoría se llevará a la práctica: los chicos armarán sus propios plantines de semillas para aprender a "cultivar expresiones afectuosas".

coordinado por la Dirección de Personas con Discapacidad, se trabajará con un cuento homónimo escrito por Paula Moreno, titular del área. La actividad busca reflexionar sobre el impacto de lo que decimos y el respeto mutuo. La teoría se llevará a la práctica: para aprender a "cultivar expresiones afectuosas". Fábrica de Experimentos: alrededor de las 10:30 horas, la ciencia tomará el control. Mezclando ingredientes de forma segura y exacta, los pequeños científicos verán reacciones sorprendentes para entender cómo funciona el mundo real.

alrededor de las 10:30 horas, la ciencia tomará el control. Mezclando ingredientes de forma segura y exacta, los pequeños científicos verán reacciones sorprendentes para entender cómo funciona el mundo real. Artesanías con el corazón: la Dirección de Economía Social invitará a los chicos a diseñar borlas decorativas de colores y tarjetas personalizadas para regalar a sus mejores amigos, promoviendo el valor de los obsequios hechos a mano.

la Dirección de Economía Social invitará a los chicos a diseñar borlas decorativas de colores y tarjetas personalizadas para regalar a sus mejores amigos, promoviendo el valor de los obsequios hechos a mano. Expresión plástica y magia: el cierre de cada día estará en manos de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, con un taller artístico donde el papel, los pinceles y los colores serán los canales para plasmar "ideas mágicas".

Todo incluido y cupos limitados

Una de las mayores ventajas de esta propuesta es que es 100% gratuita y todos los materiales están incluidos. Los organizadores señalaron que los chicos no deben llevar nada para los talleres, a excepción de una manta o toalla que se utilizará exclusivamente durante la clase de Yoga Kids al inicio de la mañana.

Debido a la dinámica de los talleres y para garantizar el cuidado y la atención de cada niño, los cupos son estrictamente limitados. Por este motivo, las autoridades informaron que es un requisito fundamental realizar una preinscripción virtual previa a través del formulario digital oficial.

Con iniciativas como esta, el Centro Cívico rompe su rutina burocrática habitual para llenarse de color, risas y aprendizaje, ofreciendo una alternativa ideal para que las familias sanjuaninas disfruten del invierno.