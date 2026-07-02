Odontólogos sanjuaninos en estado de alerta: aseguran que hay demora de pagos y un atraso de cobertura del 300% por parte de OSP

El Colegio de Odontólogos y el Círculo Odontológico de San Juan tras varias reuniones unificaron su reclamo hacia la OSP (Obra Social Provincia), declarándose en estado de alerta. A través de un comunicado conjunto, las entidades denunciaron un importante atraso en la actualización de las coberturas, demoras en los pagos y advirtieron que la situación económica pone en riesgo la continuidad de las prestaciones odontológicas para los afiliados.

Según expresaron las instituciones en el documento que compartieron en sus redes sociales, si bien el diálogo siempre estuvo de parte de la OSP, no hubo respuesta ante los reclamos y las propuestas realizadas en materia financiera. Ambas entidades remarcaron que la falta de actualización de los valores que paga OSP volvió "inviable" el sostenimiento económico de muchos consultorios.

En ese sentido, el presidente del Círculo Odontológico de San Juan, Maximiliano Vilanova, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que la decisión de trabajar en conjunto con el Colegio de Odontólogos surgió ante la preocupación compartida por la situación que atraviesa el sector. "Estamos abocados a la Obra Social Provincia porque es la que más afiliados tiene en San Juan y nos preocupa la situación en cuanto a las prestaciones. Siempre nos han recibido, hemos hablado, presentado propuestas, pero sigue pasando el tiempo y no hay aumentos, no hay cambios y la gente va menos al consultorio”, detalló el profesional.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el atraso de actualización en la cobertura de las prestaciones.

Sobre este punto Vilanova comentó: “Hay un atraso en la actualización de los aranceles ya que no recibimos aumentos considerables. De los aumentos a los estatales nos trasladan solo el 75%. Es decir, si los estatales acuerdan el 3%, nos aumentan el 75% de este 3 porciento. Eso lo pasan siempre y cuando haya acuerdo salarial entre los estatales y el gobierno. Pero lo que no estamos recibiendo desde que inició esta gestión es una actualización y nos fuimos atrasando en referencia a la inflación. Eso fue haciendo que la brecha entre lo que vale una prestación a lo que paga la obra social este cada vez más lejos y es más difícil poder acercar partes”.

Consultado sobre el desfasaje actual, sostuvo que actualmente la OSP paga un promedio de $700 por afiliado al mes; mientras que el atraso ronda el 300%. En este punto ejemplificó con las obturaciones, que son los tratamientos que se realizan con mayor frecuencia. Para tener una idea, el trabajo de obturación (con insumos incluidos) tiene un valor mínimo recomendable de entre $70.000 a $80.000; mientras que la OSP paga $14.000 y el paciente debe cubrir el resto. Esto lleva a que gran parte de los pacientes con obra social se trasladen a la órbita pública de la salud, lo que genera un problema aparte por el aumento de la demanda.

Pese a la brecha, desde las entidades que nuclean a los profesionales señalaron que están dispuestos a ajustar sus costos, siempre y cuando sea un esfuerzo en conjunto.

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Hemos estado tratando de ver el aumento que nos pueden dar, buscar la forma que el dinero este mejor distribuido y aportando algunas prácticas, sin que sea el 300% de aumento. Se presentó incluso una propuesta que cada parte ponga un poco de lo suyo”, indicó Vilanova.

Al atraso se suma otro problema que, según denuncian los profesionales, se agravó durante los últimos meses: la demora en los pagos. Vilanova explicó que la obra social deposita un monto fijo a las instituciones, que luego son las encargadas de distribuir los pagos entre los odontólogos.

"Hasta hace poco nos pagaban el último día hábil de cada mes. Ahora estamos cobrando con retrasos de entre 15 y 20 días y permanentemente tenemos que insistir para saber cuándo van a pagar”, dijo. Esta situación repercute directamente en el funcionamiento de los consultorios.

Además de las gestiones realizadas ante la intervención de OSP, las instituciones informaron que solicitaron reuniones con el gobernador Marcelo Orrego y con el ministro de Salud para intentar destrabar el conflicto. Mientras esperan una respuesta, el Colegio de Odontólogos y el Círculo Odontológico ratificaron el estado de alerta y remarcaron que continuarán insistiendo con el diálogo.

"La intención nunca fue perjudicar a los afiliados. Todo lo contrario. Queremos que el paciente pueda acceder a una atención de calidad sin tener que afrontar diferencias tan grandes y que el sistema vuelva a ser sustentable para todos", concluyó el presidente del Círculo Odontológico.

El comunicado completo del Colegio de Odontólogos y el Círculo Odontológico