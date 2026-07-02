Valle Fértil amaneció cubierto de nieve y regaló postales únicas en las sierras e Ischigualasto

Las bajas temperaturas que afectan a la provincia dejaron un paisaje inusual en las zonas más altas del departamento. La nieve transformó el paisaje serrano y también alcanzó al Parque Ischigualasto.

Este jueves, la ola de frío que atraviesa San Juan dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada: las zonas más altas de Valle Fértil amanecieron cubiertas de nieve, ofreciendo un paisaje poco frecuente que sorprendió a vecinos y visitantes.

Las primeras postales comenzaron a circular desde temprano y mostraron un manto blanco sobre distintos sectores serranos del departamento, donde las bajas temperaturas permitieron la caída de nieve durante la madrugada.

El fenómeno también alcanzó al Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos de San Juan. Allí, la nieve modificó por completo el tradicional paisaje árido del lugar y dejó imágenes que rápidamente se compartieron en las redes sociales.

La nevada cambió la fisonomía de los característicos paisajes vallistos, que lucieron una postal diferente en medio de la intensa ola polar que afecta a gran parte del país. Sierras, caminos y vegetación aparecieron cubiertos de blanco, en una escena poco habitual para la región.