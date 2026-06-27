Fiesta Provincial del Chivo en La Majadita: ya confirmaron la grilla de artistas en el evento

La espera terminó para los amantes de las costumbres, la música autóctona y la gastronomía regional. La Majadita, en Valle Fértil, se prepara para recibir una nueva edición del Fiesta Provincial del Chivo , el evento cultural y turístico que se ha consolidado como un punto de encuentro imperdible para familias y amigos de toda la región.

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La cita está programada para el próximo 18 de julio a partir de las 11 , en un marco ideal donde convergen las ganas de celebrar y la calidez de su gente. En un momento del año clave, mientras algunos dan inicio a sus vacaciones de invierno y otros comienzan a despedirlas, hay un sentimiento común que une a todos: el deseo de compartir una gran fiesta folclórica.

Uno de los principales atractivos de este festival es, sin duda, su propuesta gastronómica. Los asistentes podrán deleitarse con los sabores más auténticos de la tierra vallista. El gran protagonista de la jornada será el chivo a la parrilla , cocinado lentamente al fuego para lograr esa textura y sabor inigualables que lo caracterizan.

Además, los patios de comidas ofrecerán una amplia variedad de platos tradicionales y bebidas típicas, entre los que se destacan:

El evento contará también con un espacio dedicado a artesanos y emprendedores locales , quienes exhibirán sus productos y manufacturas, permitiendo a los visitantes llevarse un recuerdo único de esta emblemática celebración.

Artistas para vivir el folclore a flor de piel

El escenario del Festival Provincial del Chivo vibrará al ritmo de destacadas figuras de la música popular. La organización ha confirmado una variada grilla de artistas que prometen hacer cantar y bailar a todos los presentes.

Entre los artistas en vivo confirmados se encuentran:

Los Mellizos Díaz

Voces de la Cumbre

Tres para el Canto

Las Voces de Astica

Acompañando el encuentro federal, se sumará el talento de los músicos riojanos de Puebleros y Resolana.

Para garantizar que la alegría y el ritmo no decaigan en ningún momento, la conducción del festival estará a cargo de tres reconocidos animadores de gran trayectoria y conexión con el público:

Jorge Pascual Recabarren

Jorge Castro

Américo Riveros

Ellos serán los responsables de ponerle toda la impronta, el color y el calor a esta jornada que promete convertirse en un recuerdo inolvidable para todos los asistentes.