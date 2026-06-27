Darío Barassi protagonizó una nueva campaña turística de San Juan y sorprendió leyendo DIARIO DE CUYO

San Juan lanzó oficialmente "Está muy lindo San Juan", la nueva campaña de promoción turística que busca mostrar al país y al mundo los paisajes, la cultura, la gastronomía y la identidad de la provincia. La iniciativa tiene como protagonistas a dos reconocidos sanjuaninos: el conductor Darío Barassi y la actriz Natalia Pelleriti , ex Reina Nacional del Sol.

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Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención del video tuvo como protagonista a DIARIO DE CUYO. En una de las escenas del spot, Barassi aparece leyendo un ejemplar del diario mientras transcurre la historia, un guiño que no pasó desapercibido para los sanjuaninos.

La presencia del histórico medio provincial forma parte de una producción que recorre distintos rincones emblemáticos de San Juan y busca transmitir la esencia de la provincia a través de imágenes, humor y situaciones cotidianas.

El propio Barassi compartió el lanzamiento en sus redes sociales, donde expresó el orgullo que siente por representar nuevamente a su tierra.

"Está muuuuuuuy lindo San Juan. Una vez más, cara de esta campaña para mostrar lo que es esta provincia exquisita, bella, artística, moderna, soleada y semillera. Te amo SJ. A darle amor. Mi peso en gracias", escribió el conductor.

Entre las miles de respuestas al post, resaltó el comentario del gobernador Marcelo Orrego: "Cómo no estar orgullosos de esta tierra querida, no? Gracias por mostrarle al país lo linda que está nuestra provincia. ¡Los esperamos a todos!", expresó.

El spot exhibe algunos de los escenarios más representativos de la provincia, entre ellos Barreal, los diques, las bodegas, el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, combinando paisajes naturales con la infraestructura que distingue a San Juan.

Con esta campaña, la provincia apuesta a fortalecer su posicionamiento como destino turístico durante todo el año, de la mano de dos figuras con fuerte identificación sanjuanina. Y, entre las imágenes que componen la promoción, la aparición de DIARIO DE CUYO suma un detalle especial que refuerza el sentido de pertenencia y el vínculo con la identidad local.