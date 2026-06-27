Con probabilidad de viento por la noche, así estará el tiempo en San Juan este sábado 27 de junio

El fin de semana comenzará con una mañana muy fría en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 27 de junio se presentará con una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 15°C, sin probabilidades de precipitaciones y con un aumento de la intensidad del viento hacia el cierre de la jornada.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 2°C y vientos del sector sudoeste que soplarán entre 7 y 12 km/h. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable. Para la tarde se espera un cielo algo nublado, una temperatura que alcanzará los 15°C y vientos del sudeste con velocidades que irán de a poco en aumento, entre 13 y 22 km/h.

La principal novedad llegará durante la noche, cuando el SMN prevé condiciones ventosas. Los vientos rotarán al sector sur y aumentarán su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Lo que hará que el domingo sea aún más fresco con una la máxima que no superará los 12°C.

Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa mañanas con temperaturas bajo cero y tardes frescas, manteniendo las condiciones invernales sobre la provincia.

Pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.