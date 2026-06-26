    • 26 de junio de 2026 - 18:05

    Ullum se prepara para agasajar a los papás y alentar a la Scaloneta con un mega evento familiar

    El municipio de Ullum organizó una jornada con actividades para toda la familia donde sorteará desde una moto hasta camisetas.

    En Ullum nuevamente habrá actividades para alentar la Selección Argentina.

    En Ullum nuevamente habrá actividades para alentar la Selección Argentina.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Este fin de semana, Ullum se vestirá de fiesta con una propuesta que promete convocar a vecinos de todo el departamento. En una iniciativa impulsada por el municipi, se organizó una jornada masiva con actividades pensadas para toda la familia, que combinará la celebración del Día del Padre con la pasión futbolera que despierta la Selección Argentina.

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    El evento tendrá lugar este sábado 27 de junio, en el horario de 13 a 19, teniendo como escenario principal a la Plaza Eva Perón. La propuesta surge como un espacio de encuentro comunitario diseñado para disfrutar al aire libre, compartir entre amigos y vecinos, y dinamizar la economía local a través de diferentes sectores productivos y culturales de la región.

    Tarde de shows, economía y gastronomía en Ullum

    La convocatoria en la Plaza Eva Perón contará con una grilla variada de atractivos para todas las edades. Desde el inicio de la tarde, el público podrá recorrer un colorido paseo de artesanos locales, ideal para quienes buscan algún obsequio rezagado para los padres, promoviendo de este modo el trabajo de los emprendedores ulluneros. A la par, se habilitará un patio gastronómico con diversas opciones de comidas y bebidas para el almuerzo y la merienda.

    La música en vivo será otro de los platos fuertes de la jornada. Distintos shows musicales pasarán por el escenario principal para animar la tarde y hacer bailar a los presentes. Además, pensando en las bajas temperaturas de la época, la organización dispondrá de la tradicional entrega de chocolate caliente para reconfortar a las familias mientras disfrutan de las actividades recreativas y los juegos diseñados especialmente para los más chicos.

    La previa de la Selección y sorteos espectaculares

    El condimento especial de este festejo estará ligado al sentimiento celeste y blanco. El municipio planteó la jornada como la previa oficial para alentar a la Scaloneta, generando un ambiente de aliento colectivo de cara al próximo compromiso de la Selección Argentina. Los organizadores invitan a los asistentes a concurrir con camisetas, banderas y gorros para teñir la plaza con los colores patrios.

    Para complementar la celebración, se anunció la realización de importantes sorteos a lo largo de toda la tarde. La lista de premios generó gran expectativa en la comunidad, ya que incluye desde artículos tecnológicos de última generación hasta vehículos y elementos deportivos. Entre los principales objetos que se sortearán se destacan:

    • Una motocicleta cero kilómetro.
    • Dos televisores de 43 pulgadas, ideales para seguir los partidos de la Selección Argentina.
    • Dos bicicletas rodado 29, impulsando la actividad saludable y al aire libre.
    • Una consola PlayStation 5 para los fanáticos de los videojuegos.
    • Dos parlantes medianos de alta fidelidad.
    • Diez pelotas de fútbol.
    • Veinte camisetas oficiales de la Selección Argentina.

    La Municipalidad de Ullum extendió la invitación a toda la comunidad sanjuanina para sumarse a esta tarde única de recreación, encuentro vecinal y apoyo a los colores nacionales, reafirmando la importancia de generar espacios públicos activos y seguros para el esparcimiento familiar.

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