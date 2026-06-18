    • 18 de junio de 2026 - 20:59

    En Ullum, la alta demanda de nichos obliga a planificar una nueva obra a días de inaugurar la anterior

    El municipio de Ullum terminó de construir 100 nuevos nichos y, tras venderlos casi en su totalidad, ya planifica una ampliación más.

    El municipio de Ullum construyó 100 nichos nuevos en el cementerio municipal y va por 100 más.

    El municipio de Ullum construyó 100 nichos nuevos en el cementerio municipal y va por 100 más.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La necesidad de infraestructura y servicios esenciales en el departamento Ullum encontró una respuesta inmediata, pero también una demanda sorpresiva que superó las expectativas de las autoridades locales. El municipio finalizó la construcción de la tercera tanda de 100 nuevos nichos en el cementerio municipal, y en menos de una semana se vendieron casi todos. Ahora planifica una nueva ampliación.

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    La preventa y disponibilidad de los nuevos 100 nichos comenzó formalmente el lunes pasado. Apenas transcurrieron unos días y el stock prácticamente se encuentra agotado, quedando muy pocas unidades disponibles en los registros municipales. Esta velocidad en la adquisición no sólo se debe a la alta demanda local, sino también a que cada vez hay más compradores de otros departamentos.

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    Precios accesibles en el cementerio de Ullum

    El intendente David Domínguez se refirió a este fenómeno y explicó que la alta demanda responde, en gran medida, al valor accesible y económico que se fijó para estos espacios. De acuerdo con el esquema de precios establecido por la comuna, el valor de cada nicho varía según su ubicación y la fila elegida, oscilando entre los 350.000 y los 450.000 pesos, una cifra que los vecinos consideraron razonable para el contexto económico actual.

    ullum

    Puesta en marcha de una nueva ampliación

    Frente a este escenario de rápida absorción y para evitar un cuello de botella que deje al departamento sin disponibilidad en el corto plazo, el municipio ya diseñó una estrategia de reinversión inmediata. El intendente Domínguez confirmó que, utilizando los recursos financieros que ingresaron de manera directa por la venta de esta última tanda, en los próximos días se pondrá en marcha la construcción de 100 nichos más.

    Con esta nueva etapa que iniciará de forma inminente, el municipio de Ullum busca garantizar de manera preventiva que las familias de Ullum y zonas aledañas cuenten con la infraestructura necesaria para asegurar el descanso de sus seres queridos, manteniendo la política de precios sociales y reinversión rápida de los fondos públicos.

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