    • 18 de junio de 2026 - 16:57

    San Juan fortalece acciones para prevenir la trata de personas y asistir a las víctimas

    Autoridades provinciales, organismos nacionales y representantes del sector privado participaron de una reunión encabezada por la ministra Laura Palma para coordinar estrategias de prevención, detección y asistencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de reforzar las políticas de prevención y abordaje de la trata de personas, el Ministerio de Gobierno de San Juan llevó adelante una reunión de trabajo que reunió a representantes de organismos provinciales, nacionales y del sector privado.

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    El encuentro fue encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien junto a los distintos actores analizó estrategias destinadas a fortalecer la prevención, la concientización y la asistencia integral a las víctimas de este delito.

    Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la problemática y se remarcó la necesidad de sostener un trabajo articulado entre las instituciones involucradas para mejorar los mecanismos de detección temprana, prevención y acompañamiento.

    Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una nueva reunión de trabajo que incluirá a otros organismos e instituciones con competencia en la temática, con el fin de consolidar una estrategia integral y coordinada.

    Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese; y la directora de Transporte, María Eugenia González.

    También estuvieron presentes la coordinadora regional para Nuevo Cuyo del Comité contra la Trata, Explotación de Personas y Asistencia de Víctimas, María Eugenia Raverta, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco, en representación del Gobierno nacional.

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    Por el ámbito provincial asistieron además la directora de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Valeria Díaz, y la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, en representación de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

    En tanto, el sector privado estuvo representado por la gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar, Federica Mariconda. La empresa desarrolla desde 2012 acciones de concientización y prevención vinculadas a la trata de personas, experiencia que fue uno de los motivos que impulsó este primer espacio de articulación conjunta.

    Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que el trabajo coordinado entre el Estado y otros actores sociales resulta clave para enfrentar una problemática compleja que requiere prevención, capacitación y respuestas integrales para la protección de las víctimas.

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