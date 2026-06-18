    • 18 de junio de 2026 - 07:16

    Prevén una jornada fresca con probabilidad de lloviznas para este jueves 18 de junio en San Juan

    Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima trepará hasta los 17°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada comenzó con una temperatura mínima de 3°C y cielo mayormente cubierto. De acuerdo con el informe actualizado, durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones en forma de lloviznas.

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    Para la tarde, las condiciones mejorarían con cielo parcialmente nublado y una temperatura que alcanzará los 17°C, mientras que hacia la noche se espera nubosidad variable y una marca térmica cercana a los 8°C.

    En cuanto al viento, soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la mañana predominará del sector noreste, mientras que por la tarde y la noche rotará al sudeste.

    Respecto a los próximos días, el organismo anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas. Para el viernes se espera una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, mientras que el fin de semana las máximas rondarán entre los 16°C y 18°C, con tiempo estable y sin lluvias significativas previstas.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    SMN18062026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan jueves 18 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo en San Juan jueves 18 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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