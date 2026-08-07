Inclusión: a través de un concurso estudiantil, impulsan el aprendizaje de Lengua de Señas Argentinas

Alumnos de 5° y 6° año de todas las escuelas secundarias de San Juan podrán participar de un concurso estudiantil que impulsa el aprendizaje de Lengua de Señas Argentinas (LSA) y fomenta la inclusión. Deberán interpretar el Himno Nacional en LSA.

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Desde el lunes 10 de agosto, comienzan las primeras etapas del Concurso “Señas que Unen” , organizado por la D irección de Personas con Discapacidad , con el que se busca divulgar y propiciar la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lenguaje natural y legítimo para la comunicación de, entre y con las personas sordas.

Los protagonistas de esta instancia serán los estudiantes de 5° y 6° año de todas las escuelas secundarias de la provincia, ya sean de gestión pública, privada, también técnicas y orientadas, entendiendo que los jóvenes pueden ser agentes activos en la promoción de la inclusión social y el trabajo colaborativo, en la posibilidad de generar vínculos de empatía con sus pares y en promover la accesibilidad en distintos ámbitos eliminando barreras por medio de la participación y el compromiso.

Los alumnos, acompañados por un docente, participarán de un proceso de capacitación sobre inclusión , bases de la LSA, entre otros aspectos, luego deberán compartir con sus compañeros estos conceptos además de aprender el Himno Nacional Argentino en LSA . Justamente este símbolo patrio es el que deberán grabar en un material audiovisual, aplicando no sólo la fidelidad al lenguaje adquirido, sino además aspectos creativos e inclusivos que serán los que evaluará el jurado en la etapa final del concurso.

Un jurado compuesto por un equipo técnico (asesores sordos, intérpretes de LSA, representantes del Ministerio de Educación y de la Dirección de Personas con Discapacidad) seleccionará los ganadores del primer, segundo y tercer puesto además de dos menciones.

Premios que estimulan la inclusión

Las instituciones ganadoras recibirán como premio un curso de Introducción a la LSA, dictado por miembros y profesionales de la Asociación de Sordos de San Juan con su certificación correspondiente y un mural educativo con el abecedario dactilológico completo para instalar en una pared del establecimiento y así trabajar este contenido con el resto de los alumnos. A su vez, los establecimientos distinguidos con menciones tendrán sus murales.

El proyecto se sustenta en los diseños curriculares de la provincia, en los que se transversalizan saberes vinculados a la Educación para la inclusión y la accesibilidad; la Formación ética y ciudadana y la promoción del ejercicio de derechos, la empatía y el respeto por la diversidad cultural y lingüística; la Valoración del patrimonio cultural y nacional en la reinterpretación de los símbolos patrios como el Himno Nacional Argentino desde una perspectiva inclusiva y respetuosa; la Comunicación y expresión, entre otras. También en el interés por difundir la LSA.

Para participar del concurso

Cada escuela podrá participar con una sola división/aula seleccionada; aunque luego del proceso podrá divulgar lo aprendido entre toda la comunidad educativa.

Para concursar, los directivos deberán enviar un e-mail, entre el 10 y el 14 de agosto, a dir.discapacidad.sanjuan.gob.ar detallando los datos institucionales, teléfonos de contacto y la designación formal de dos estudiantes delegados y un docente acompañante que los representarán en todas las etapas. A su vez, deberán argumentar en un breve texto por qué les interesa participar del concurso según las características sociales del establecimiento educativo.

Las tres personas inscriptas por cada escuela participarán del curso de formación, con tres encuentros de dos horas cada uno, que dictarán desde la Subcomisión de Intérpretes de la Asociación de Sordos de San Juan. Esta instancia será los días 19, 20 y 21 de agosto, de forma presencial.

La etapa de producción, ensayo del himno en lengua de señas y la filmación del material audiovisual para competir será del 24 al 31 de agosto. El video final deberá enviarse por WhatsApp al teléfono 264-4836787, perteneciente a la Dirección de Personas con Discapacidad.

El plazo para la evaluación y el anuncio de los resultados está previsto para los primeros días de septiembre, mientras que el anuncio de los ganadores, la premiación, entrega de certificaciones a quienes harán los cursos y la colocación de los murales se hará entre el 7 de septiembre y fines del mes de octubre.

Más objetivos de la competencia

Entre otros objetivos, con este concurso se impulsa y se valora la comunicación como un derecho humano fundamental y una de las herramientas sobre las cuáles se construye la autonomía, la identidad y la participación. También se propone la apropiación de este lenguaje por todos los sanjuaninos.

La propuesta está en consonancia con los compromisos asumidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley Nacional N° 26.378, la cual establece en su articulado la obligación del Estado de reconocer, promover y facilitar el uso de la lengua de señas en los ámbitos públicos y educativos; por lo que la Dirección de Personas con Discapacidad junto al Ministerio de Educación y la Asociación Civil de Sordos de San Juan, impulsan este accionar para visibilizar la LSA en el sistema educativo secundario, articulando lo pedagógico con lo artístico.