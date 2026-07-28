    • 28 de julio de 2026 - 20:48

    Universal Game: la Secretaría de Deporte participó en una jornada de inclusión

    Profesores y atletas de deporte adaptado compartieron experiencias con los alumnos en el marco del proyecto educativo internacional "Universal Game – Football for All".

    UNIVERSAL GAME – Football for All, una iniciativa que busca promover la empatía, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

    "UNIVERSAL GAME – Football for All", una iniciativa que busca promover la empatía, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

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    La Escuela Fray Mamerto Esquiú llevó adelante una jornada de inclusión y concientización en el marco del proyecto educativo internacional "UNIVERSAL GAME – Football for All", una iniciativa que busca promover la empatía, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

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    Durante esta primera etapa del proyecto, la institución organizó un encuentro con referentes del deporte adaptado de San Juan para que los estudiantes pudieran conocer de primera mano las experiencias de quienes practican distintas disciplinas y comprender la importancia de construir espacios deportivos inclusivos.

    La actividad contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte, que participó a través de profesores y deportistas vinculados al deporte adaptado. En el encuentro estuvieron presentes el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julián Suraci; William Quintero, profesor de ciclismo adaptado; Gustavo Moreno, profesor de fútbol para ciegos; y los deportistas Maximiliano Pérez, Mauro Olmedo y Mateo Álvarez. Todos ellos compartieron sus vivencias, respondieron las consultas de los alumnos y dialogaron sobre la labor que se hace en San Juan por un deporte verdaderamente para todos.

    Los profesores destacaron el trabajo que lleva adelante el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, para fortalecer el desarrollo del deporte adaptado y generar más oportunidades de participación para personas con discapacidad.

    La jornada permitió a los alumnos reflexionar sobre el valor de la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo los objetivos del proyecto "Universal Game – Football for All", que busca formar ciudadanos comprometidos con una sociedad más accesible y con un deporte que incluya a todos.

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